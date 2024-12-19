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Maltepe'de Çatı Katındaki Dairede Yangın: Büyük Hasar

Maltepe'de çatı katında çıkan yangın, hasara yol açtı. Olayla ilgili itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:33
Maltepe'de Çatı Katındaki Dairede Yangın: Büyük Hasar

Yangın, Maltepe'de Çatı Katında Patlak Verdi

Maltepe'nin Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan bir binanın çatı katındaki dairede yangın meydana geldi. Yangın, Nil Caddesi üzerindeki 5 katlı bir binanın çatı katında gerçekleşti.

Yangının Sebebi İzolasyon Çalışması

Olayın, dairede yapılan izolasyon çalışması sırasında çıktığı öğrenildi. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin Başarılı Müdahalesi

İtfaiye ekipleri olay yerine hızla ulaşarak yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü; ancak dairede belirgin bir hasar oluştu.

Yetkililer, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı ve yangının çıkış nedenine dair araştırma yürütülüyor.

Maltepe'de bir binanın çatı katındaki daire çıkan yangında hasar gördü.

Maltepe'de bir binanın çatı katındaki daire çıkan yangında hasar gördü.

Maltepe'de bir binanın çatı katındaki daire çıkan yangında hasar gördü.

Maltepe'de bir binanın çatı katındaki daire çıkan yangında hasar gördü.

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