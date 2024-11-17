Maltepe'de Doktora Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Maltepe'de bir hastanede görevli doktor M.N.M.'ye darp iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli A.S.A., tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım'da Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde 'beyaz kod' butonunun aktif hale geldiğini belirleyerek olay yerine intikal etti.

Yapılan incelemelerde, A.S.A'nın doktor M.N.M.'yi darbettikten sonra hastane çıkışında park halinde bulunan motosikletle olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Şüphelinin, bir süre önce aynı hastanede tedavi gören babasının vefatı nedeniyle sinirsel bir tepki gösterdiği belirlendi. Ancak darbedilen doktorun, A.S.A'nın babasının tedavi sürecinde yer almadığı öğrenildi.

Çeşitli suçlardan sabıka kaydı bulunan A.S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.