Maltepe'de Düğün Konvoyunda Ceza Yağmuru

Maltepe'de Trafik Ceza Rekoru

Maltepe'de düğün konvoyu sırasında trafik kurallarını ihlal eden iki sürücüye toplamda 37 bin 879 lira para cezası kesildi.

Düğün Konvoyu Sırasında Tehlike Anı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler, Başıbüyük Yolu Caddesi'nde meydana gelen düğün konvoyu sırasında trafiği tehlikeye atan sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.

Gözaltına Alınan Sürücüler

Ekipler, plakalar üzerinden yaptıkları incelemelerle sürücülerin kimliğini belirleyerek C.U. ve E.A. isimli şahısları gözaltına aldı. Sürücü C.U.ya drift yapmaktan 32 bin 233 lira ceza verildi. Ayrıca saygısızca araç kullanmak ve kol halinde araç kullanmaktan toplam 2 bin 070 lira ek ceza uygulandı. Trafiği aksatacak şekilde ani yavaşlamaktan da 690 lira ceza aldı. Ek olarak, C.U.'nun ehliyeti 60 gün süreyle geçici olarak alındı.

E.A. ise saygısızca araç kullanma, kol halinde araç kullanma ve ani yavaşlama maddelerinden toplamda 2 bin 070 lira ceza aldı.

Adli İşlem Başlatıldı

Her iki sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesi kapsamında adli işlem de başlatıldığı bildirildi.

Maltepe'de, düğün konvoyunda araçlarıyla trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 37 bin 879 lira para cezası kesildi.

Maltepe'de, düğün konvoyunda araçlarıyla trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 37 bin 879 lira para cezası kesildi.