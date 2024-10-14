DOLAR
34,26 0,12%
EURO
37,43 0,28%
ALTIN
2.920,11 0,28%
BITCOIN
2.254.004,27 -4,94%

Maltepe'de Düğün Konvoyunda Ceza Yağmuru

Maltepe'de düğün konvoyunda tehlikeli sürüş yapan iki sürücü toplamda 37 bin 879 lira ceza aldı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 16:59
Maltepe'de Düğün Konvoyunda Ceza Yağmuru

Maltepe'de Trafik Ceza Rekoru

Maltepe'de düğün konvoyu sırasında trafik kurallarını ihlal eden iki sürücüye toplamda 37 bin 879 lira para cezası kesildi.

Düğün Konvoyu Sırasında Tehlike Anı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler, Başıbüyük Yolu Caddesi'nde meydana gelen düğün konvoyu sırasında trafiği tehlikeye atan sürücülerin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine harekete geçti.

Gözaltına Alınan Sürücüler

Ekipler, plakalar üzerinden yaptıkları incelemelerle sürücülerin kimliğini belirleyerek C.U. ve E.A. isimli şahısları gözaltına aldı. Sürücü C.U.ya drift yapmaktan 32 bin 233 lira ceza verildi. Ayrıca saygısızca araç kullanmak ve kol halinde araç kullanmaktan toplam 2 bin 070 lira ek ceza uygulandı. Trafiği aksatacak şekilde ani yavaşlamaktan da 690 lira ceza aldı. Ek olarak, C.U.'nun ehliyeti 60 gün süreyle geçici olarak alındı.

E.A. ise saygısızca araç kullanma, kol halinde araç kullanma ve ani yavaşlama maddelerinden toplamda 2 bin 070 lira ceza aldı.

Adli İşlem Başlatıldı

Her iki sürücü hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesi kapsamında adli işlem de başlatıldığı bildirildi.

Maltepe'de, düğün konvoyunda araçlarıyla trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 37 bin 879 lira...

Maltepe'de, düğün konvoyunda araçlarıyla trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 37 bin 879 lira para cezası kesildi.

Maltepe'de, düğün konvoyunda araçlarıyla trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 37 bin 879 lira...

Maltepe'de, düğün konvoyunda araçlarıyla trafiği tehlikeye düşüren iki sürücüye 37 bin 879 lira para cezası kesildi.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM Raporu: Lübnan'da 1.2 Milyondan Fazla Kişi Yerinden Edildi
2
Sakarya'da Eş Cinayeti ve İntihar Olayı
3
Elazığ'da 4. Bilişim Teknolojileri Kongresi Gerçekleşti
4
Samsun'da Erken Yaşta Evlilik Soruşturmasında Gelişme
5
AB'den İsrail'e Kınama: Gazze'deki Saldırılar Cevapsız Kalmayacak
6
Ümraniye'de Asker Konvoyu Sırasında Trafiği Tehdit Eden Sürücülere Ceza
7
Sakarya'daki Makarna Fabrikası Patlamasında Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor

Kırıklarda gerginlik devam ediyor! Uzmanlardan 7.2’lik deprem uyarısı

Asgari ücret zammı bekleyenler şok olacak! 1974 yılı asgari ücret uygulaması geri mi geliyor?

Dar gelirliye müjde! Devletten 2.000 TL'ye evini kondur otur arsa satışları başlıyor

Son dakika! Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarısı! Limiti düşürmeyin! Yoksa...

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor