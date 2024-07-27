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Maltepe'de Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Maltepe'de üç otomobilden hırsızlık yapan zanlı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 10:33
Maltepe'de Hırsızlık Zanlısı Yakalandı

Maltepe'de Hırsızlık Olayları ve Yakalanan Şüpheli

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, 3 otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli S.C. gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 7 Mart, 30 Nisan ve 2 Mayıs tarihlerinde Altayçeşme Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Olayların Süreci ve Şüphelinin Metodu

Uygulanan detaylı incelemeler sonucunda, park halindeki araçlardan teknolojik ürünlerin çalındığı belirlendi. Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelinin araca zarar vererek hırsızlık gerçekleştirdiğini tespit etti. S.C., aracın camını çeşitli aparatlarla kırarak içindeki değerli eşyaları çaldığı ortaya çıktı.

Ele Geçirilen Cihaz ve Sabıka Kaydı

23 Temmuz tarihinde Feyzullah Mahallesi'nde yakalanan S.C.'nin üzerinde yapılan aramada bir sinyal kesici cihaz ele geçirildi. Yapılan sorgulama sırasında, şüphelinin "otodan hırsızlık", "açıktan hırsızlık" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlardan toplamda 53 kaydı olduğu belirlendi.

Adli Süreç

Hırsızlık yapmadan önce park edecek araçların yanına yaklaşarak sinyal kesici cihazla araçların kilitlerini açmaya çalışan şüpheli, böylece hırsızlık gerçekleştirdi. Sinyal kesici cihazın etkisiz olduğu durumlarda ise, aparatlar kullanarak araçların camlarını kırmayı başardı. Şu anda S.C., polisteki işlemlerinin ardından "otodan hırsızlık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilmiştir.

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