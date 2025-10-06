Maltepe'de İşçi Maaşları İçin Soru Önergesi Oy Birliğiyle Kabul Edildi

Maltepe Belediye Meclisi'nde işçi maaşları ve toplu iş sözleşmesindeki bazı maddelerin yerine getirilmediği iddialarına ilişkin verilen soru önergesi, oy birliğiyle kabul edilerek başkanlık makamına gönderildi.

Meclis toplantısı, Belediye Başkanı Esin Köymen başkanlığında belediye binasında gerçekleştirildi.

AK Parti'li Meclis Üyesi Osman Savul'un İddiaları

Gündem dışı konuşan AK Parti'li Meclis Üyesi Osman Savul, Maltepe Belediyesi harcamalarının önemli bir kısmının personel giderlerine ayrıldığını belirterek, hizmet alımı adı altında şirketler üzerinden çalıştırılanlarla birlikte harcanan her 3 liranın 2 lirasının personel harcamalarına gittiğini söyledi.

Savul, son 1,5 yıl içinde işçilerin belediye yönetimiyle karşı karşıya geldiği bazı durumlar yaşandığını, kamuoyuna yansıyan bilgilere göre işçilerle yapılan sözleşmenin bazı maddelerinin yönetim tarafından yerine getirilmediği iddiaları olduğunu kaydetti. Sorunların hızla çözüme kavuşturulması gerektiğini, aksi halde bunun Maltepe halkının yaşam konforunu ve hizmet kalitesini olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Savul'un soru önergesinde yer alan sorular şunlardır:

"Göreve geldiğinizde belediye çalışan sayısı kaç kişiydi? Kaç personel emekli olmuştur?"

"Görev süreniz boyunca hangi ünvanlar altında kaç personel alımı yapılmıştır? Şu an personel sayımız ne kadardır? Belediye şirketlerine alım dahil soruyorum."

"İddia edildiği gibi işçilerle yapılan sözleşmenin bazı maddelerinin uygulanmadığı ve yönetimce yerine getirilmediği doğru mudur? Doğru ise bu maddeler nelerdir?"

"İşçi personelin tahakkuk etmiş ama ödenmemiş alacakları var mıdır? Varsa ne kadardır?"

Başkan Esin Köymen'in Açıklamaları

Belediye Başkanı Esin Köymen, göreve geldikten sonra toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin yapıldığını belirterek, "Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ardından işçi personelimiz için ortalama %42 zamla bir toplu iş sözleşmesi imzalandı" dedi. Köymen, temmuz ayı itibarıyla bir önceki toplu iş sözleşmesinin geçerli olması gerektiğini, kendilerinin sözleşmeyi muhtemelen eylül ayında imzaladıklarını ve geriye dönük ödemelerin tamamlandığını ifade etti.

Köymen, kamuoyunda işçilerle idare arasındaki ilişkilerin her zaman sağlıklı yansıtılmadığını belirterek, bütçede gelir talebini artırmak için tüm olanakları zorladıklarını söyledi. Personel azaltma politikası uygulamadıklarını ve uygulamayı düşünmediklerini kaydetti.

Köymen sözlerine şöyle devam etti: "Zor bir dönemden geçiyoruz. Maaşlarını ödeyemeyen belediyeler olduğunu hepimiz biliyoruz. Bazıları bir ay geciktirebiliyor, ödemelerin bir kısmını yapabiliyor veya ikramiyeleri ödeyemeyebiliyor. Ancak biz elimizden geleni yapıyoruz. Göreve geldiğimizde önceliğimiz, çalışma arkadaşlarımızın gelirlerini öncelikli olarak ödemek, borçları kapatmak ve yatırımları yapmak oldu. Bu konuda istikrarlı bir yol izliyoruz. Maaşlarda kesintiler %40, işçiye yapılan zam ise %42. Bu makas farkını kapatmak kolay olmuyor. Elbette aksaklıklar da oldu. İşçilerin maaşlarını almadıkları bir ay olmadığını söyleyebilirim."

Soru önergesi oy birliğiyle kabul edilerek başkanlık makamına havale edildi.

Burs Duyurusu ve Diğer Gündem Maddeleri

Köymen ayrıca üniversite öğrencilerine yönelik burs başvurularının başladığını duyurdu. Maltepe Genç Üniversiteli kapsamında, bir öğrenciye aylık 3 bin lira burs verileceğini ve bu bursun 10 ay boyunca Süreyya Paşa Vakfı aracılığıyla ödeneceğini belirtti. Başvuruların geçen yıl olduğu gibi şeffaf biçimde ilan edileceğini, ihtiyaç sahibi gençlerin başvuruya yönlendirilmesi çağrısında bulundu.

Toplantıda belirli gün ve haftalarla ilgili konuşmalar yapılırken, görüşülen gündem teklif maddeleri ilgili komisyonlara havale edildi.