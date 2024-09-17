Maltepe'de Kaçakçılık Operasyonu: Bir Zanlı Yakalandı

Maltepe'de Kaçakçılık Operasyonu

İstanbul'un Maltepe ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir kaçakçılık operasyonunda, yetkilisi olduğu iki farklı iş yerinde yasadışı malzemeler bulunduran bir zanlı yakalandı.

Operasyon Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla başlattıkları yoğun takip sonrasında, Küçükyalı ve Çınar mahallelerindeki iki iş yerine baskın düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda:

1 adet havalı tüfek

444 paket bandrolsüz kaçak sigara

25 adet elektronik sigara

89 adet elektronik sigara kartuşu

24 paket puro

12 sarma puro

11 paket kaçak tütün

24 makaron (filtreli sigara kağıdı)

3 adet sahte alkol şişesi

58 parça sahte bandrol

Zanlı Gözaltına Alındı

Operasyonda, iş yerlerinin sahibi T.K. gözaltına alındı. Zanlı, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a" muhalefet suçlamalarıyla adli işlemlere tabi tutulacak.