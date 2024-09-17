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Maltepe'de Kaçakçılık Operasyonu: Bir Zanlı Yakalandı

Maltepe'de düzenlenen operasyonda, kaçak sigara ve sahte alkol ele geçirildi; bir kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 10:38
Maltepe'de Kaçakçılık Operasyonu: Bir Zanlı Yakalandı

Maltepe'de Kaçakçılık Operasyonu

İstanbul'un Maltepe ilçesinde gerçekleştirilen başarılı bir kaçakçılık operasyonunda, yetkilisi olduğu iki farklı iş yerinde yasadışı malzemeler bulunduran bir zanlı yakalandı.

Operasyon Detayları

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaçakçılık suçlarının önlenmesi amacıyla başlattıkları yoğun takip sonrasında, Küçükyalı ve Çınar mahallelerindeki iki iş yerine baskın düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda:

  • 1 adet havalı tüfek
  • 444 paket bandrolsüz kaçak sigara
  • 25 adet elektronik sigara
  • 89 adet elektronik sigara kartuşu
  • 24 paket puro
  • 12 sarma puro
  • 11 paket kaçak tütün
  • 24 makaron (filtreli sigara kağıdı)
  • 3 adet sahte alkol şişesi
  • 58 parça sahte bandrol

Zanlı Gözaltına Alındı

Operasyonda, iş yerlerinin sahibi T.K. gözaltına alındı. Zanlı, "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a" muhalefet suçlamalarıyla adli işlemlere tabi tutulacak.

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