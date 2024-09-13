Maltepe'de Kargo Dolandırıcılığı: Şüpheli Yakalandı

Maltepe'de Kargo Dolandırıcılığı Olayı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, kendisini kargo şirketi elemanı olarak tanıtan bir kişinin dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Dolandırıcılık Şüphesi

Olay, S.K. (50) isimli bir bireyin, eniştesinin başka bir şehirden gönderdiği 150 bin lira değerinde bir fotoğraf makinesi lensini iş yerindeki kargo görevlisinden teslim almasıyla başladı.

Şüphelinin Hileli Davranışı

Bir süre sonra iş yerine gelen kişi, kendisinin kargo görevlisi olduğunu iddia ederek, ilgili paketi geri talep etti. S.K., bu kişiyi kargo görevlisi olarak düşündüğünden teslim etti.

Paketi Geri Almaya Çalışırken Ortaya Çıkan Dolandırıcılık

Ancak, gün içinde paketin geri getirilmemesi üzerine kargo şirketini arayan S.K., dolandırıcıyı kargo firmasında çalışmadığını öğrenince hemen polise başvurdu.

Polis Müdahalesi ve Yakalama

S.K.'nın şikayeti sonrası, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini inceleyerek Cebrail T. (20) isimli şüpheliyi tespit etti ve yakaladı.

Adli Süreç

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cebrail T., hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.