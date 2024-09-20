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Maltepe'de Pitbull Saldırısı Kameralara Yansıdı

18 Eylül'de Maltepe'de bir pitbull, Eser Alkurt'u ısırdı. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:43
Maltepe'de Pitbull Saldırısı Kameralara Yansıdı

Maltepe'de Pitbull Saldırısı Olayı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, Küçükyalı Mahallesi'nde 18 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen hadisede, bir pitbull cinsi köpek, bir kişinin bacağını ısırdı. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eser Alkurt'un Başına Gelenler

Saldırıya uğrayan kişi Eser Alkurt olarak belirlendi. Alkurt, köpeğin saldırısı sonucunda yaralanarak, yakınları ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan Alkurt, ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Yasal Süreç Başlatılacak

Olayın ardından Eser Alkurt'un, köpeğin sahibi hakkında polise başvuruda bulunarak şikayetçi olacağı öğrenildi. Bu tür olayların önüne geçilmesi amacıyla yetkililerin gerekli adımları atması bekleniyor.

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