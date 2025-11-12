Maltepe'de Sağanak: Yollar Göle Döndü

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili yağış

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Özellikle Maltepede caddelerde biriken su nedeniyle yollar adeta göle döndü.

Caddelerde oluşan yoğun su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi, sokaklarda yürümek ve araçları kullanmak zorlaştı. Vatandaşlar o anlarda zor anlar yaşadı.

Yaşananlar ve suyun sokakları kapladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

