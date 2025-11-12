Maltepe'de Sağanak: Yollar Göle Döndü

İstanbul'da akşam başlayan sağanak yağış Maltepe'de caddeleri su bastı; yollar göle döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı ve görüntüler cep telefonuna yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 01:07
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 01:07
Maltepe'de Sağanak: Yollar Göle Döndü

Maltepe'de Sağanak: Yollar Göle Döndü

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili yağış

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bazı bölgelerde su baskınlarına yol açtı. Özellikle Maltepede caddelerde biriken su nedeniyle yollar adeta göle döndü.

Caddelerde oluşan yoğun su birikintileri ulaşımı olumsuz etkiledi, sokaklarda yürümek ve araçları kullanmak zorlaştı. Vatandaşlar o anlarda zor anlar yaşadı.

Yaşananlar ve suyun sokakları kapladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, olay anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

MALTEPE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

MALTEPE'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Kayıp Alzheimer Hastası Ramazan Batur İçin Kızıdan Çağrı
2
Dörtyol Keçeli'de Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
3
ETÜ Kampüsünde 3.000 Fidan Toprakla Buluştu
4
Kocaeli'de Market Tartışması Büyüdü: 'Şeker Dökme' Uyarısı Kasiyeri Darp Ettirdi
5
Atatürk Üniversitesi'nden 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'ne Destek — 'Yeşil Vatan Seferberliği'nde Kampüste Fidan Dikimi
6
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri SANKO Sanat Galerisi'ni Ziyaret Etti
7
Restoratif Diş Hekimliği Derneği 26. Uluslararası Kongresi Gaziantep’te

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi