Maltepe'de Servis Minibüsü Devrildi: 5 Yaralı

Maltepe'de D-100'de yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde 34 LAV 592 plakalı servis minibüsü devrildi; 5 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 10:09
Maltepe'de Servis Minibüsü Devrildi: 5 Yaralı

Maltepe'de servis minibüsü devrildi: 5 yaralı

Maltepe'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, D-100 karayolunda sürücünün kontrolü kaybetmesine neden oldu. Havalimanı personelini taşıyan servis minibüsü devrildi; kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Maltepe mevkisinde, havalimanı personelini taşıyan 34 LAV 592 plakalı Otokar marka servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Çevredeki sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Güvenlik önlemleri ve inceleme

Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği noktada güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan minibüsün kaldırılması için itfaiye ve yol bakım ekipleri çalışmaya başladı; çalışmalar sırasında yolda kısa süreli yoğunluk oluştu.

Ekiplerin müdahalesinin ardından araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

MALTEPE'DE YAĞMURUN ETKİSİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA HAVALİMANI PERSONELİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ...

MALTEPE'DE YAĞMURUN ETKİSİYLE KAYGANLAŞAN YOLDA HAVALİMANI PERSONELİNİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya Beyşehir'de Aile Tartışması Sonrası Araç Yakıldı
2
Adana’da Çiftçi Mandalinayı Yağmura Karşı Naylonla Korudu
3
Karanlık Kanyon'da Nefes Kesen Base Jump: Cengiz Koçak 550 Metrede
4
Maltepe'de Servis Minibüsü Devrildi: 5 Yaralı
5
İzmir'de İyilik Var 10. Yılında: Yüzlerce Gönüllü Alsancak'ta Buluştu
6
Küçükçekmece’de Bâb-ı Âli Sergisi: Matbuatın 100 Yıllık Hafızası
7
Ordu Ünye'de 11 Yaban Ördeği Sahil Şöleni

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi