Maltepe'de servis minibüsü devrildi: 5 yaralı

Maltepe'de sabah saatlerinde etkili olan yağmur, D-100 karayolunda sürücünün kontrolü kaybetmesine neden oldu. Havalimanı personelini taşıyan servis minibüsü devrildi; kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, D-100 karayolu Maltepe mevkisinde, havalimanı personelini taşıyan 34 LAV 592 plakalı Otokar marka servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Çevredeki sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Güvenlik önlemleri ve inceleme

Polis ekipleri kazanın gerçekleştiği noktada güvenlik önlemleri alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan minibüsün kaldırılması için itfaiye ve yol bakım ekipleri çalışmaya başladı; çalışmalar sırasında yolda kısa süreli yoğunluk oluştu.

Ekiplerin müdahalesinin ardından araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

