Maltepe'de Silah Kaçakçılığı Operasyonunda Şüpheli Tutuklandı

Maltepe'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Maltepe'de, 6 ruhsatsız tabancanın yanı sıra silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilen bir operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin sağlanması ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesi amacıyla silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüpheliyi hedef aldı. 20 Kasım 2023 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, belirtilen 3 adreste sıralı aramalar yapıldı.

Operasyonda yakalanan şüpheli Ö.K.T'nin (37) geçmişte 10 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Yapılan aramalarda şunlar ele geçirildi:

6 ruhsatsız tabanca,

2 tabanca,

Pompalı tüfek şarjörü,

Tabanca fener aparatı ve feneri,

32 pompalı tüfek kartuşu,

31 fişek,

Silah imalatında kullanılan çok sayıda namlu ve sürgü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, yasa dışı silah ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.