Maltepe'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Maltepe'de sahil boyunca seyir halindeki hafif ticari bir araç, virajı alamayarak savruldu. Bu üzücü kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

Olay, Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Abdültayip Y. (20) idaresindeki 34 BU 7952 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak kontrolden çıktı ve sahil kenarındaki yeşillik alana savruldu.

Kaza sonrası, sürücü ve araç içerisindeki 3 kişi, çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.