Maltepe'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Maltepe'de virajı alamayan hafif ticari araçta 4 kişi yaralandı, olay yerine acil ekipler sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 06:54
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 06:54
Maltepe'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Maltepe'de sahil boyunca seyir halindeki hafif ticari bir araç, virajı alamayarak savruldu. Bu üzücü kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

Olay, Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Abdültayip Y. (20) idaresindeki 34 BU 7952 plakalı hafif ticari araç, virajı alamayarak kontrolden çıktı ve sahil kenarındaki yeşillik alana savruldu.

Kaza sonrası, sürücü ve araç içerisindeki 3 kişi, çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnanlı Dürzi Lider Canbolat'tan Suriye'deki Dürzilere Önemli Uyarı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rachel Corrie'yi Andı
3
Evliya Çelebi'nin Medine ve Mekke Bölümleri TRT 2'de İzleyiciyle Buluşuyor
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Yaraladı
5
Erzurum'da Kayıp 82 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu
6
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi Törenlerinin Provası Gerçekleştirildi
7
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri ile 'İyilik, Sanatın Olsun' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı