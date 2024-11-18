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Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı, çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 11:14
Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Maltepe'de Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'un Maltepe ilçesinde gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonu sonucunda 1 kişi tutuklandı. Zümrütevler Mahallesi'nde bir ikamette uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde elde edilen bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

Operasyon Süreci

Yapılan operasyonda, Ü.P. isimli şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ü.P.'nin daha önce 17 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Adli Süç Süreci

Gözaltına alınan Ü.P., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında, bu tür operasyonların artarak devam etmesi planlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adrese...

Maltepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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