Maltepe'de 'yol verme' kavgası: 2 sürücü gözaltına alındı

İstanbul Emniyeti inceleme başlattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu, Fındıklı Mahallesinde yaşanan 'yol verme' kavgası nedeniyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen M.Y. (24) ile A.İ. (49) kullandıkları araçlarla yakalandı.

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu uyarınca "taşıt yolu üzerinde duraklamak", "yayanın trafiği aksatacak hareketlerde bulunması" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, şüpheliler hakkında "kasten yaralama" suçundan da işlem yapıldığı ve yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.