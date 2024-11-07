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Maltepe'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Maltepe'de 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 18:42
Maltepe'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Maltepe'de Zincirleme Trafik Kazası

Maltepe'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine çarptı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

Olay, Başıbüyük Samandıra Bağlantı Yolu üzerinde gerçekleşti. 34 GHR 290 plakalı vinç, Aydınevler mevkisinde seyir halindeki diğer araçlara çarparak kazanın meydana gelmesine neden oldu. Kaza sonucunda aralarında bir servis minibüsünün de bulunduğu 7 araç hasar gördü.

Yardım Ekipleri Olay Yerinde

Kaza ihbarının yapılmasının ardından, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri hemen müdahale ederek hastaneye sevk etti.

Trafik Durumu

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, hasarlı araçların kaldırılması ve temizlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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