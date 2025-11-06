Maltepe E-5’te Motorcu Kavgası: Bostancı Köprüsü'nde Kasklı Saldırı

Maltepe E-5’te motorcu kavgası Bostancı Köprüsü'nde kamerada

Olay, E-5 Karayolu Bostancı Köprüsü civarında meydana geldi. İddialara göre trafikte seyir halinde bulunan bir grup motorcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.

Tartışma, sürücülerin motorlarından inmesiyle birlikte kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırdığı, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu arbede anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaskla vurma anı saniye saniye kaydedildi

Kameralarda bir motorcunun diğerine motor kaskıyla sert şekilde vurduğu anlar net şekilde görüldü. Yaşanan arbede nedeniyle trafikte kısa süreli yoğunluk meydana geldi.

Kavga, çevredeki sürücüler tarafından güçlükle ayrılabildi.

