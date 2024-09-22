Mamak Belediye Başkanı'ndan Sokak Hayvanlarına Destek

Mamak Belediye Başkanı'nın Hayvan Rehabilitasyonu Ziyareti

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, Kutludüğün bölgesinde bulunan Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakım Evi'ni ziyaret etti.

Hayvanlarla İlgili Duyaralılık Campanyası

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şahin, ziyaret sırasında hayvanlarla yakından ilgilendi. Bu incelemelerde, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla daha modern bir yaşam alanı oluşturmanın sözünü verdi.

Şahin, hayvanların ihtiyaç duyduğu bakım ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilmesi için bağış hesabı açacağını duyurdu. Hayvanseverlerden destek isteyen başkan, kişisel olarak bu hesaba ilk bağışı da yapacağını belirtti.

Sosyal Medya Üzerinden Duyurular

Yardım için açılan banka hesap bilgileri, Mamak Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından yapılacak duyurularla kamuoyuna iletilecek.

Ankaralı Turgut’a Vefa Konseri

Ayrıca, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, kanser teşhisi konulan ünlü sanatçı Ankaralı Turgut’u evinde ziyaret ederek ona destek olacağını ifade etti. Bu bağlamda, 26 Eylül saat 19.00'da Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde Ankaralı Turgut'a özel bir vefa ve yardımlaşma gecesi düzenlenecektir.

Konsere katılacak sanatçılar arasında Mehmet Demirtaş, Ankaralı Coşkun, Veli Erdem Karaküllah, Ömer Faruk Bostan, Ömer Şahin ve Eylemi Boran gibi sevilen isimler yer alacak.