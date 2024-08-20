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Mamak Belediyesi'nden Hayvan Barınağı İle İlgili Önemli Açıklama

Mamak Belediyesi, Kutludüğün Hayvan Barınağı ile ilgili soruşturma başlattı. Görevlerini yerine getirmeyen personel hakkında işlem yapılacak.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 14:30
Mamak Belediyesi'nden Hayvan Barınağı İle İlgili Önemli Açıklama

Mamak Belediyesi'nden Önemli Duyuru

Mamak Belediyesi, Kutludüğün Hayvan Barınağı'nda meydana gelen iddialara yönelik bir açıklama yaparak, gerekli soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

İnceleme ve Soruşturma Süreci

Belediyeden yapılan açıklamada, sosyal medyada "Mamak Belediyesi hayvanları ölüme terk ediyor" şeklinde yapılan paylaşımlar sonrası barınakta kapsamlı incelemelerin başladığı ifade edildi. Barınak sorumluları hakkında, verilen talimatlara uymadıkları için görüşmeler gerçekleştirildi.

Hayvanların Yaşam Koşulları

Açıklamada, "Talimatlara rağmen barınak çalışanlarının görevlerini yerine getirmediği ve bu durumun hayvanların yaşam koşullarını olumsuz etkilediği tespit edilmiştir" ifadesine yer verildi. Bu doğrultuda, talimatlara ve yönetmeliklere uymayan personel hakkında derhal soruşturma başlatıldığı ve ilgili personelin görevden uzaklaştırılacağı belirtildi.

Mamak Belediyesi, sürecin şeffaf bir şekilde ilerleyeceği ve hayvanların korunmasının öncelik olduğu vurgusunu yaptı.

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