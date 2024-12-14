Mamak'ta Hayvan Barınağında Katliam İddiası: Vatandaşlar Tepkilerini Gösterdi

Mamak'ta Hayvan Barınağında Protesto

Ankara'nın Mamak ilçesinde, hayvanların katledildiği iddiaları üzerine bir grup vatandaş, Kutludüğün Mahallesi'ndeki hayvan barınağının önünde toplandı. Toplanan 30 kişilik grup, hayvanların yaşadığı kötü duruma dikkat çekerek tepkilerini dile getirdi.

Barınakta İnceleme Başlatıldı

Olayın ardından, Mamak Belediyesi avukatları barınak önünde açılan topluluğun içerisinden bir grup ile barınakta inceleme yapmak üzere içeri girdi. İncelemelerin devam ettiği ve durumu tespit etmek için gerekli adımların atılacağı belirtildi.

Ayrıca, barınak çevresinde güvenlik güçlerinin de tedbir amaçlı olarak bekletildiği öğrenildi. Kamuoyunun dikkatini çeken bu olay, hayvan hakları savunucuları tarafından da takip ediliyor.