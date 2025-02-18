Mamak'ta 'Okulumda KANpanya Var' Etkinliği: Kan Bağışı Seferberliği

Mamak'ta 6 okulda düzenlenen 'Okulumda KANpanya Var' etkinliği ile kan bağışı kampanyası yapıldı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 14:28
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 15:09
Mamak'ta 'Okulumda KANpanya Var' Etkinliği: Kan Bağışı Seferberliği

Mamak'ta Kan Bağışı Kampanyası

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Mamak Şubesi tarafından düzenlenen 'Okulumda KANpanya Var' etkinliği, ilçedeki 6 okulda gerçekleştirilerek kan bağışı seferberliği başlatıldı. Etkinlik, 'Birbirimize candan bağlıyız' ve 'Mamak'ta kan ver geleceğe can ver' sloganları ile dikkat çekti.

Mobil Kan Bağışı Araçları Kazım Orbay İlkokulu'nda

Etkinlik çerçevesinde mobil kan bağışı araçları Kazım Orbay İlkokulu bahçesine getirildi. Türk Kızılayı görevlileri, öğrencilere ve kan bağışı yapanlara sıcak çorba ikramında bulundu.

Dr. Murat Güler: Kan Bağışı Hayat Kurtarıyor

Türk Kızılayı Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, etkinliğin önemine vurgu yaparak, 'Türkiye'de her gün yaklaşık 9 bin kan bağışına ihtiyaç duyuluyor' ifadelerinde bulundu. Güler, soğuk hava ve olumsuz hava koşullarının kan bağışı isteğini azalttığını ancak sağlıklı vatandaşları kan bağışına davet etti.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü'nden Teşekkür Mesajı

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Fevzi Özdemir, Türk Kızılayı yetkilileri ve okul müdürlerine teşekkür ederek, 'Kan vermenin ve kan bağışının ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum' dedi.

Etkinliğin Yaygınlaşması

İlçedeki diğer okullar da bu anlamlı etkinlikten faydalanacak. Kazım Orbay İlkokulu'nun yanı sıra 29 Ekim Ortaokulu, Gülveren Şehit Umut Coşkun İlkokulu, Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Kadir Yalçın Ortaokulu ve Ergenekon İlkokulu'nda gün boyu sürecek olan kampanya, kan bağışı bilincini artırmayı hedefliyor.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Mamak Şubesi tarafından, "Okulumda KANpanya...

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Mamak Şubesi tarafından, "Okulumda KANpanya Var" etkinliği kapsamında ilçedeki 6 okulda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Mamak Şubesi tarafından, "Okulumda KANpanya...

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Mamak Şubesi tarafından, "Okulumda KANpanya Var" etkinliği kapsamında ilçedeki 6 okulda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

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