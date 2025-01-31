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Mamuşa'da Türk Kültür Merkezi Temeli Atıldı

Mamuşa'da inşa edilecek Türk kültür merkezinin temeli, törenle atıldı. Merkez, kültürel aktivitelere kapı aralayacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 17:50
Mamuşa'da Türk Kültür Merkezi Temeli Atıldı

Kültür Merkezi Temeli Atıldı

Kosova’nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa’da inşa edilecek kültür merkezinin temeli, büyük bir törenle atıldı. Merkezin temel atma törenine, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ile ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Angılı'nın Açıklamaları

Büyükelçi Angılı, törende yaptığı konuşmada, inşa edilecek merkezin Mamuşa için önemini vurgulayarak, "Mamuşa’nın bizim kalbimizdeki yeri, Türkiye’nin kalbindeki yeri buradaki tek Türk belediyesi olarak bambaşka. İnanıyorum ki Kosova’ya bugüne kadar tarımda örnek oldunuz, bundan sonra bu tip projelerle de örnek olacaksınız." şeklinde konuştu.

Bakan Damka'dan Destek Vurgusu

Bakan Damka ise Mamuşa’nın her alanda kalkınmasına verdikleri destekleri sürdüreceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Krasniç'in Teşekkürü

Belediye Başkanı Krasniç, projenin gerçekleştirilmesine destek veren kurumlara teşekkür ederek, Mamuşa halkının kültürel aktivitelerini gerçekleştirebileceği ve kütüphanesinden yararlanabileceği merkezin çalışmalarının en kısa zamanda tamamlanmasını temenni etti.

Merkez Hakkında Bilgiler

Açılış konuşmalarının ardından merkezin temeli atıldı. Kosova kurumlarınca finanse edilen ve yaklaşık 2 milyon avroya mal olması beklenen kültür merkezinin, önümüzdeki 2 yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılması öngörülüyor. Türk kültürünü yaşatmak için hizmet verecek merkezin bünyesinde kütüphane, 300 kişilik salon gibi kültür ve sanata katkı sağlayacak çeşitli bölümler bulunacak.

Kosova’nın tek Türk belediyesi Mamuşa’da inşa edilecek kültür merkezinin temeli törenle atıldı....

Kosova’nın tek Türk belediyesi Mamuşa’da inşa edilecek kültür merkezinin temeli törenle atıldı. Mamuşa’da yapımına başlanan merkezin temel atma törenine Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ile ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Kosova’nın tek Türk belediyesi Mamuşa’da inşa edilecek kültür merkezinin temeli törenle atıldı....

Kosova’nın tek Türk belediyesi Mamuşa’da inşa edilecek kültür merkezinin temeli törenle atıldı. Mamuşa’da yapımına başlanan merkezin temel atma törenine Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, KDTP milletvekilleri Fidan Brina Jılta ve Enis Kervan, Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ile ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

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