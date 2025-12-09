Manavgat Belediyesi'nden Yeni Atık Toplama Uygulaması: Pilot Mahallelerde Düzenli Toplama

Manavgat Belediyesi Atık Yönetimini Güçlendiriyor

Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde çevre temizliğini güçlendirmek ve atık toplama süreçlerini daha planlı hale getirmek amacıyla bahçe atığı, moloz atığı ve hacimli atıkların düzenli şekilde toplanmasına yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Çalışmanın ilk aşamasında bazı mahalleler pilot bölge olarak belirlendi.

Pilot Mahalleler ve Toplama Günleri

Pazartesi: Aşağıhisar, Bahçelievler, Emek, Eski Hisar, Salkım Evler, Yayla, Yukarıhisar. Salı: Aşağı Pazarcı, Çağlayan, Çayyazı, Kasaplar, Milli Egemenlik, Örnek, Sanayi. Çarşamba: Aşağı Işıklar, Aydınevler, Çeltikçi, Demirciler, Kavaklı, Mimar Sinan, Ulukapı. Perşembe: Aşağı Işıklar, Çeltikçi, Demirciler, Sorgun, Ulukapı. Cuma: Sorgun, Şelale, Yukarıpazarcı.

Belediyeden yapılan açıklamada, pilot listede yer almayan mahallelerde de Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin rutin program kapsamında atık toplama hizmetine kesintisiz devam ettiği vurgulandı.

Vatandaşların atıklarını belirlenen günleri dikkate alarak dışarıya çıkarmalarının hizmetin verimliliğini artıracağı belirtildi. Talepler ve bildirimler için 444 96 07 numaralı Halk Masa hattı veya 0532 649 96 07 numaralı WhatsApp ihbar hattı üzerinden iletişim kurulabileceği duyuruldu.

