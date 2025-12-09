DOLAR
42,59 -0,04%
EURO
49,59 0,01%
ALTIN
5.752,81 -0,23%
BITCOIN
3.854.134,89 0,22%

Manavgat Belediyesi'nden Yeni Atık Toplama Uygulaması: Pilot Mahallelerde Düzenli Toplama

Manavgat Belediyesi, bahçe, moloz ve hacimli atıkların düzenli toplanması için pilot mahallelerde yeni bir uygulama başlattı; bildirimler 444 96 07 veya 0532 649 96 07 üzerinden yapılacak.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 16:55
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 16:55
Manavgat Belediyesi'nden Yeni Atık Toplama Uygulaması: Pilot Mahallelerde Düzenli Toplama

Manavgat Belediyesi Atık Yönetimini Güçlendiriyor

Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde çevre temizliğini güçlendirmek ve atık toplama süreçlerini daha planlı hale getirmek amacıyla bahçe atığı, moloz atığı ve hacimli atıkların düzenli şekilde toplanmasına yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Çalışmanın ilk aşamasında bazı mahalleler pilot bölge olarak belirlendi.

Pilot Mahalleler ve Toplama Günleri

Pazartesi: Aşağıhisar, Bahçelievler, Emek, Eski Hisar, Salkım Evler, Yayla, Yukarıhisar. Salı: Aşağı Pazarcı, Çağlayan, Çayyazı, Kasaplar, Milli Egemenlik, Örnek, Sanayi. Çarşamba: Aşağı Işıklar, Aydınevler, Çeltikçi, Demirciler, Kavaklı, Mimar Sinan, Ulukapı. Perşembe: Aşağı Işıklar, Çeltikçi, Demirciler, Sorgun, Ulukapı. Cuma: Sorgun, Şelale, Yukarıpazarcı.

Belediyeden yapılan açıklamada, pilot listede yer almayan mahallelerde de Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin rutin program kapsamında atık toplama hizmetine kesintisiz devam ettiği vurgulandı.

Vatandaşların atıklarını belirlenen günleri dikkate alarak dışarıya çıkarmalarının hizmetin verimliliğini artıracağı belirtildi. Talepler ve bildirimler için 444 96 07 numaralı Halk Masa hattı veya 0532 649 96 07 numaralı WhatsApp ihbar hattı üzerinden iletişim kurulabileceği duyuruldu.

MANAVGAT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, İLÇE GENELİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK VE...

MANAVGAT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, İLÇE GENELİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK VE ATIK TOPLAMA SÜREÇLERİNİ DAHA PLANLI HALE GETİRMEK AMACIYLA BAHÇE ATIĞI, MOLOZ ATIĞI VE HACİMLİ ATIKLARIN DÜZENLİ ŞEKİLDE TOPLANMASINA YÖNELİK YENİ BİR UYGULAMAYI HAYATA GEÇİRDİ. ÇALIŞMANIN İLK AŞAMASINDA BAZI MAHALLELER PİLOT BÖLGE OLARAK BELİRLENDİ.

MANAVGAT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ, İLÇE GENELİNDE ÇEVRE TEMİZLİĞİNİ GÜÇLENDİRMEK VE...

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van Gürpınar'da Zincirleme Kaza: 3 Araç Çarpıştı, 5 Yaralı
2
İstanbul’da 5. ihale: En yüksek taksi plakası 5 milyon 211 bin TL’ye satıldı
3
Isparta'da Polis Kılığıyla 1 milyon 962 bin TL ve 70 bin 472 dolar Vurgunu — 3 Tutuklu
4
Pendik’te alkollü sürücü dehşeti: 3.2 promil, 7 araca hasar
5
Sakarya'da SASKİ Anaokullarında "Su Müfettişi" ile Su Tasarrufu Eğitimi
6
Kayseri TÜRKSOY 2027 Adaylığında İddialı: 'Biz Güçlü Bir Adayız'
7
Boyabat’ta iş kazası: Hızar makinesine kapılan işçi ağır yaralandı

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi