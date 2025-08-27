Manavgat Belediyesi Operasyonu: Eski İmar Müdürü Osman Zafer K. Tutuklandı

Rüşvet, irtikap ve zimmet soruşturması

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede daha önce imar müdürü olarak görev yapan Osman Zafer K., rüşvet, irtikap ve zimmet iddialarıyla gözaltına alındı.

Operasyonu düzenleyen birim, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi oldu; şüpheli önceki gün emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.