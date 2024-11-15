Manavgat Devlet Hastanesi'nde 'Siyah Kod' Tatbikatı Gerçekleştirildi

Manavgat'ta Bomba Tehdidi Tatbikatı

Manavgat Devlet Hastanesi, bomba tehdidi durumlarına hazırlıklı olmak amacıyla önemli bir tatbikat gerçekleştirdi. "Siyah kod" olarak bilinen tatbikatta, hastane personeli, itfaiye ve polis ekipleri işbirliği yaptı.

Senaryoya Göre Acil Müdahale

Senaryo gereği, hastane bahçesinde meydana gelen bir patlama sonrası yaralananlara ilk müdahale gerçekleştirildi. Tatbikat, hasta ve çalışanların güvenliğinin sağlanması hedefiyle düzenlendi.

Hastane Tahliyesi ve Güvenlik Önlemleri

Patlamanın ardından güvenlik güçleri bilgilendirilirken, hastane hızlı bir şekilde tahliye edildi. Tahliye işlemlerinin ardından hastane dışındaki güvenli bölgeye çıkarılanlar güvence altına alındı.

Şüpheli Paket ve Bomba Araması

Tatbikat sırasında şüpheli görülen bir başka paket, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Ayrıca, bomba arama köpekleriyle hastane kapsamlı bir şekilde kontrol edildi.

Tatbikata dair görüntüler, Manavgat Devlet Hastanesi'nin sosyal medya hesaplarından "Hastanemizde siyah kod (bomba tehdidi) tatbikatı gerçeğini aratmadı" notuyla paylaşıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.