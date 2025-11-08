Manavgat’ta 2. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Başladı — Zeytinin Bereketi

Manavgat’ta 2. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali başlarken

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, bugün gerçekleşen kortej yürüyüşü ve açılış töreniyle başladı. Festival, ilçenin zeytin üretim potansiyelini tanıtmayı ve yerel üreticiyi desteklemeyi amaçlıyor; etkinlikler iki gün boyunca devam edecek.

Açılış korteji ve resmi tören

Açılış, saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan kortej yürüyüşüyle yapıldı. Zeytin temalı kıyafetler, yöresel ritimler ve renkli görüntüler eşliğinde ilerleyen korteje çok sayıda vatandaş katıldı; bazıları korteji balkonlarından izleyerek kutlamalara eşlik etti. Kortejin ardından saat 10.30’da Manavgat Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde resmi açılış töreni düzenlendi.

Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek: "Zeytin bu toprakların bereketinin ve sağlığının simgesidir"

Açılış töreninde konuşan Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, festivalin Manavgat’ın tarımsal potansiyelini görünür kılan önemli bir çalışma olduğunu vurguladı. Çiçek konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün, binlerce yıllık bir kültürün, alın terinin ve bereketin sembolü olan zeytinin etrafında yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festivalimizin gördüğü yoğun ilgi bizlere güç verdi, umut verdi. Bu yıl aynı heyecanla ve kararlılıkla festivalimizin ikincisini gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Çiçek, Manavgat’ın Türkiye’nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek yaklaşık 2 milyon zeytin ağacı, 50 bin dönüm ekim alanı, yıllık 50 bin ton zeytin hasadı ve bölgede faaliyet gösteren 11 zeytinyağı fabrikası bulunduğunu aktardı.

Yerel çeşitlere de dikkat çeken Çiçek, yalnızca Manavgat’a özgü Beylik Zeytini ile Antalya’ya özgü Tavşan Yüreği zeytininin önemini vurgulayarak, "Hedefimiz bu yerel değerlerimizi daha fazla tanıtmak, markalaştırmak ve ülkemizin dört bir yanında bilinir kılmaktır." dedi.

Konuşmasının sonunda festival hazırlıklarına katkı sunan Manavgat Ziraat Odası, MATSO, MASİAD, Manavgat Muz Üreticileri Birliği ve Manavgat Aşçılar Derneği'ne teşekkür eden Çiçek, festivalin kent için hayırlı olmasını diledi.

Antalya Büyükşehir Başkan Vekili Av. Büşra Özdemir'in mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Büşra Özdemir, zeytinin binlerce yıllık medeniyetlerin ortak değeri olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Binlerce yıllık kökleri Akdeniz uygarlıkları ile iç içe geçmiş, bereketin, barışın ve ölümsüzlüğün simgesi olan zeytine ve zeytinyağına sahip çıkma kararlılığını ortaya koyan Manavgat 2. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali’nde sizlerle birlikte olmanın onurunu yaşıyorum."

Özdemir, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin üreticiyi desteklemeye devam ettiğini ve 19 ilçede 1500 dekar alanda toplam 63 bin 150 zeytin fidanının üreticilere ulaştırıldığını, sadece 2025 yılında bu fidanların 40 bininin toprakla buluşturulduğunu söyledi. "Amacımız yalnızca zeytin miktarını artırmak değil; ürün kalitesini yükseltmek, üretim alanlarının verimliliğini artırmak ve sürdürülebilir zeytinciliği yaygınlaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

Törene, Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Büşra Özdemir, CHP PM Üyesi Şengül Yeşildal, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, CHP Antalya Milletvekili Aliye Coşar, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festival programı ve etkinlikler

Festival kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde gün boyunca zeytinyağı tadımları, zeytinyağlı yemek workshopları, çocuk atölyeleri ve halk oyunları gösterileri düzenlenecek. Ayrıca festivalin ilk gününde Saraçlı Mahallesi’nde geleneksel taş sıkma gösterileri, köylü kadınların zeytin kırma sunumları ve yöresel ikramlarla zeytin üretiminin tarihi süreçlerine ilişkin etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festival, 9 Kasım Pazar günü yapılacak Çiftçi Danışma ve Eğitim Merkezi açılışı, tadım etkinlikleri ve sahne gösterileriyle tamamlanacak.

