Manavgat'ta 5 Dakikada İki Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Manavgat'ta 5 dakikada iki motosiklet kazası: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Hastane Caddesi üzerinde 5 dakika arayla meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında iki sürücü yaralandı. Olaylar güvenlik kameralarına yansıdı.

İlk kaza: Yaya geçidinde durana arkadan çarpma

Yapay şelale istikametine seyir halinde olan Yasin S.'nin kullandığı 07 CBK 538 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran Hüriyet K.'nin kullandığı 07 AKV 338 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsünün kafası aracın arka camına çarparak camın kırılmasına neden oldu. Kazanın güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdığı belirtildi.

Kaskı sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yasin S., 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

İkinci kaza: Minibüse yandan çarpma

İlk kazadan yaklaşık 5 dakika sonra, karşı şeritte bir başka kaza yaşandı. Yapay Şelale istikametinden gelip Hastane alt kavşak yönüne ilerleyen Serkan K. idaresindeki 01 APA 110 plakalı motosiklet, 7002 Sokak istikametine dönmekte olan Emrah K. yönetimindeki 06 CKK 412 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Serkan K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE AYNI CADDE ÜZERİNDE BİRİ HAFİF TİCARİ ARACA, DİĞERİ MİNİBÜSE ÇARPAN İKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ 5 DAKİKA ARAYLA YARALANDI.