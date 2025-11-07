Manavgat'ta 5 Dakikada İki Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Manavgat Hastane Caddesi'nde 5 dakika arayla meydana gelen iki motosiklet kazasında 2 sürücü yaralandı; kazalar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 10:17
Manavgat'ta 5 Dakikada İki Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Manavgat'ta 5 dakikada iki motosiklet kazası: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Hastane Caddesi üzerinde 5 dakika arayla meydana gelen iki ayrı motosiklet kazasında iki sürücü yaralandı. Olaylar güvenlik kameralarına yansıdı.

İlk kaza: Yaya geçidinde durana arkadan çarpma

Yapay şelale istikametine seyir halinde olan Yasin S.'nin kullandığı 07 CBK 538 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçen yayalara yol vermek için duran Hüriyet K.'nin kullandığı 07 AKV 338 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsünün kafası aracın arka camına çarparak camın kırılmasına neden oldu. Kazanın güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdığı belirtildi.

Kaskı sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlatan Yasin S., 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

İkinci kaza: Minibüse yandan çarpma

İlk kazadan yaklaşık 5 dakika sonra, karşı şeritte bir başka kaza yaşandı. Yapay Şelale istikametinden gelip Hastane alt kavşak yönüne ilerleyen Serkan K. idaresindeki 01 APA 110 plakalı motosiklet, 7002 Sokak istikametine dönmekte olan Emrah K. yönetimindeki 06 CKK 412 plakalı minibüse yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Serkan K., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye götürüldü.

Her iki kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE AYNI CADDE ÜZERİNDE BİRİ HAFİF TİCARİ ARACA, DİĞERİ MİNİBÜSE...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE AYNI CADDE ÜZERİNDE BİRİ HAFİF TİCARİ ARACA, DİĞERİ MİNİBÜSE ÇARPAN İKİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ 5 DAKİKA ARAYLA YARALANDI.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE AYNI CADDE ÜZERİNDE BİRİ HAFİF TİCARİ ARACA, DİĞERİ MİNİBÜSE...

İLGİLİ HABERLER

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da askeri araç, traktör ve otomobil çarpıştı: 2 yaralı, 1’i kritik
2
Adana'da Keskin Viraj Tehlikesi: Esnaf Kamerayla Kazaları Belgeliyor
3
Altıntepe Kalesi Drone Görüntüleriyle Gündemde: Erzincan'da Urartu İzleri
4
Gaziantep’te Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 183 Bin Hap, 31 Gözaltı
5
GKV Anaokulu'nda 'Ata’m' Sergisi: 10 Kasım'da Atatürk Sevgisi
6
Sayıştay Raporu: Sinop Belediyesi'nde Usulsüzlük Zinciri ve İç Kontrol Zaafiyeti
7
Malatya'da Zirai Donun Ardından Kayısı Bahçeleri Gelecek Yıla Umut Veriyor

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu