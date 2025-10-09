Manavgat'ta Belediye Temizlik İşçisi Mesai Arkadaşı Tarafından Bıçaklanarak Öldü

Manavgat'ta belediye temizlik işçisi bıçaklanarak öldü

Olayın ayrıntıları

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, belediye temizlik işçisi Mehmet Özkaynak (46), mesai arkadaşı tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Özkaynak'ın kullandığı Manavgat Belediyesine ait kamyonla temizlik işçileri Gökhan M. (41) ve N.G. sabah saatlerinde çöp toplamaya çıktı.

N.G., Karacalar Mahallesi Ayrancılar mevkisindeki çöpleri almak için araçtan indiğinde, şoför Özkaynak ile Gökhan M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Gökhan M., mesai arkadaşı Özkaynak'ı boğazından bıçakladı ve olay yerinden kaçtı.

Durumu fark eden N.G.'nin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özkaynak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

