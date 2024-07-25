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Manavgat'ta Caretta Carettaların Yuva Bırakma Anları Kaydedildi

Antalya'nın Kızılot bölgesinde caretta carettaların yuva bıraktığı anlar, kırmızı ışıkla görüntülendi. Yuva sayısı ise 2000'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 13:36
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 13:42
Manavgat'ta Caretta Carettaların Yuva Bırakma Anları Kaydedildi

Caretta Carettaların Yuvalama Anları Kayıt Altında

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Kızılot kıyısında, nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta kaplumbağalarının yuva bırakma anları, özel ekipmanlarla kırmızı ışık altında kaydedildi.

Çalışmalar Ekolojik Araştırmalar Derneği İle Devam Ediyor

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle sürdürdüğü projede, TÜPRAG Metal Madencilik'in katkılarıyla deniz kaplumbağaları üzerine bilimsel araştırmalar yapılıyor. Kızılot'taki 16 kilometrelik kumsalda, 2023 sezonu itibarıyla yuva sayısı 2000'e ulaştı. Ali Fuat Canbolat başkanlığındaki dernek, önemli çalışmalar gerçekleştirirken, Fatih Polat proje koordinatörlüğünü üstleniyor. Su altı belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, özel ekipmanlarla deniz kaplumbağalarının yuva alanlarını görüntüledi.

Kırmızı Işık Kullanımı ve Kaplumbağaların Davranışı

Kaplumbağaların kumsalı kazarak yumurta bırakma anları kayıt altına alınırken, bazı kaplumbağaların şezlongların altına yumurta bırakmaya çalıştığı fakat panikleyerek geri döndüğü gözlemlendi. Kırmızı ışık kullanımının, kaplumbağaların rahatsız olmadan görüntülenmesini sağladığı belirtildi.

Yaşam Mücadelesi ve Yuva Rekoru

Tahsin Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarının insan etkileri nedeniyle tehdit altında olduğunu vurguladı. Her 1000 bireyden yalnızca 2'sinin hayatta kalabildiğini, ergin bireylerin doğdukları plajlara geri döndüklerinde yumurta bırakma davranışları sergilediklerini belirtti. Fatih Polat da, 2021'de başlayan projede bu yılın rekor yuva sayısına ulaşıldığını ifade etti: "2023'te 1700 olan yuva sayısı, sezonun ortasında 2000'e yükseldi. Ayrıca bölgede 20'ye yakın yeşil deniz kaplumbağası da tespit ettik."

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı...

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı kazarak yumurta bırakması, kaplumbağaların hissetmedikleri için rahatsız olmadıkları kırmızı ışık kullanılarak kayıt altına alındı.

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı...

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı kazarak yumurta bırakması, kaplumbağaların hissetmedikleri için rahatsız olmadıkları kırmızı ışık kullanılarak kayıt altına alındı.

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı...

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı kazarak yumurta bırakması, kaplumbağaların hissetmedikleri için rahatsız olmadıkları kırmızı ışık kullanılarak kayıt altına alındı.

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı...

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı kazarak yumurta bırakması, kaplumbağaların hissetmedikleri için rahatsız olmadıkları kırmızı ışık kullanılarak kayıt altına alındı.

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı...

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı kazarak yumurta bırakması, kaplumbağaların hissetmedikleri için rahatsız olmadıkları kırmızı ışık kullanılarak kayıt altına alındı.

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı...

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı kazarak yumurta bırakması, kaplumbağaların hissetmedikleri için rahatsız olmadıkları kırmızı ışık kullanılarak kayıt altına alındı.

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı...

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı kazarak yumurta bırakması, kaplumbağaların hissetmedikleri için rahatsız olmadıkları kırmızı ışık kullanılarak kayıt altına alındı.

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı...

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı kazarak yumurta bırakması, kaplumbağaların hissetmedikleri için rahatsız olmadıkları kırmızı ışık kullanılarak kayıt altına alındı.

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı...

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı kazarak yumurta bırakması, kaplumbağaların hissetmedikleri için rahatsız olmadıkları kırmızı ışık kullanılarak kayıt altına alındı.

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı...

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı kazarak yumurta bırakması, kaplumbağaların hissetmedikleri için rahatsız olmadıkları kırmızı ışık kullanılarak kayıt altına alındı.

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı...

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı kazarak yumurta bırakması, kaplumbağaların hissetmedikleri için rahatsız olmadıkları kırmızı ışık kullanılarak kayıt altına alındı.

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı...

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı kazarak yumurta bırakması, kaplumbağaların hissetmedikleri için rahatsız olmadıkları kırmızı ışık kullanılarak kayıt altına alındı.

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı...

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı kazarak yumurta bırakması, kaplumbağaların hissetmedikleri için rahatsız olmadıkları kırmızı ışık kullanılarak kayıt altına alındı.

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı...

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı kazarak yumurta bırakması, kaplumbağaların hissetmedikleri için rahatsız olmadıkları kırmızı ışık kullanılarak kayıt altına alındı.

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı...

Antalya'nın Kızılot bölgesinde nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsalı kazarak yumurta bırakması, kaplumbağaların hissetmedikleri için rahatsız olmadıkları kırmızı ışık kullanılarak kayıt altına alındı.

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