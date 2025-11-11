Manavgat'ta dirift anları güvenlik kamerasına yansıdı — 46 bin 390 TL ceza

Manavgat Sanayi Sitesi'nde gece yapılan dirift görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı; bir araca plakası üzerinden 46 bin 390 TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 10:37
Antalya’nın Manavgat ilçesi Sanayi Sitesinde gece saatlerinde çevreyi rahatsız eden dirift görüntüleri kayda geçti.

Olay yeri ve görüntü tespiti

Sanayi Camii karşısında 2002 ve 2007 sokakların kesiştiği noktata gerçekleşen olayda, alınan ihbar üzerine bölgeye giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde iki otomobilin asfalt üzerinde daireler çizerek dirift yaptığı belirlendi.

Ceza ve soruşturma

Ekipler, dirift yapan araçlardan birinin plakasını tespit ederek bu araç sürücüsüne 46 bin 390 TL para cezası uyguladı. Diğer otomobilin plakasının tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Otomobillerin lastiklerini yakarak oluşturdukları dumanlı daireler, iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı.

