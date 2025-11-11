Manavgat'ta dirift anları güvenlik kamerasına yansıdı — 46 bin 390 TL ceza

Manavgat'ta dirift anları güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya’nın Manavgat ilçesi Sanayi Sitesinde gece saatlerinde çevreyi rahatsız eden dirift görüntüleri kayda geçti.

Olay yeri ve görüntü tespiti

Sanayi Camii karşısında 2002 ve 2007 sokakların kesiştiği noktata gerçekleşen olayda, alınan ihbar üzerine bölgeye giden Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde iki otomobilin asfalt üzerinde daireler çizerek dirift yaptığı belirlendi.

Ceza ve soruşturma

Ekipler, dirift yapan araçlardan birinin plakasını tespit ederek bu araç sürücüsüne 46 bin 390 TL para cezası uyguladı. Diğer otomobilin plakasının tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Otomobillerin lastiklerini yakarak oluşturdukları dumanlı daireler, iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİ SANAYİ SİTESİ’NDE GECE SAATLERİNDE DRİF YAPARAK ÇEVREYİ RAHATSIZ EDEN 2 OTOMOBİLDEN BİRİNE, PLAKASI ÜZERİNDEN 46 BİN 390 TL PARA CEZASI UYGULANDI. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.