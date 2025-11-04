Manavgat’ta Emekli Polisin Dikkatiyle Yakalanan Dolandırıcı Tutuklandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, kendisini Başkomiser Oktay olarak tanıtarak öğretmen Selçuk S.'yi ‘kimliğiniz suç örgütüne baskın yapılan evde ele geçirildi’ yalanıyla korkutup dolandıran iki şüpheliden biri, taksicinin dikkati sayesinde yakalanıp tutuklandı. Olayda mağdurdan alınan ziynet eşyalarının yanında iddialara göre yaklaşık 500 gram altın ve 1 milyon TL transfer edildi.

Olayın gelişimi

İddiaya göre Karaman’da görev yapan Manavgatlı ilkokul öğretmeni Selçuk S., telefonla arayan bir kişi tarafından önce uyarıldı; ardından Whatsapp üzerinden kimlik fotoğrafı gönderildi. Dolandırıcılar, adını suç örgütü dosyasından çıkarmak için altın vermesini istedi. 10 adet bilezikle Manavgat’a gelen Selçuk S., önce Taşağıl’daki annesinin evine gitti, ardından aynı taksiyle Manavgat’a döndü.

Taksicinin şüphesi ve kamera görüntüleri

Taksi durağında çalışan Emekli Polis Memuru Ahmet Seda Alcan'ın yerine aracı kullanan emekli polis tarafından götürülen yolcunun davranışları dikkat çekti. Diğer yandan aynı sıradaki bir başka takside yolcu olarak bulunan genç, yolda sim kart çıkarıp camdan attıktan sonra yenisini taktı; bu hareketler taksiciyi şüphelendirdi. Taksici araç içi kameralarını aktif hale getirip durumu duraktaki arkadaşlarına bildirdi.

Dolandırıldığını fark eden mağdur polis merkezine başvurunca, Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri taksi kameralarındaki görüntüler üzerinden şüpheliyi teşhis etti ve çalışma başlattı.

Operasyon ve yakalama

Emniyet ekiplerinin takibi sonucu, ziynet eşyalarını teslim almaya gelen şahsın M.E.Y. olduğu, bu kişinin A.B. ile birlikte hareket ettiği ve ikilinin Bursa'da bir pansiyonda kaldıkları tespit edildi. Operasyonla ele geçirilen şüpheliler, mağdura ait 23 adet altın bilezik ve 5 adet altın yüzük ile yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi; M.E.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taksicilerin ifadeleri

Taşağıl’a götüren taksi durağındaki Emekli Polis Memuru Ahmet Seda Alcan, yolcunun tedirgin olduğunu ve kısa süreli beklemeler istediğini belirtti. Antalya’ya götüren taksi sahibi Birol Özer ise yolcunun yol boyunca stresli olduğunu, sürekli telefonla mesajlaşıp sim kartı değiştirdiğini anlattı. Her iki taksi sürücüsü de şüpheli davranışlar üzerine polise bilgi verdiklerini ifade etti.

Karaman’da yaşayan mağdurun polise şikâyeti ve taksicilerin ihbarı sayesinde yürütülen çalışmalar sonucunda dolandırıcılık çetesi çözüldü; zanlılardan biri tutuklandı ve soruşturma sürüyor.

