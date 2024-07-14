Manavgat'ta feci kaza! Otomobil sulama kanalına devrildi, 1 ölü 4 yaralı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolu Aşağı Işıklar Mahallesi mevkisinde meydana gelen feci kazada 1 kişi yaşamını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.



Kaza, Metin İşgören'in (73) yönetimindeki 33 RZ 429 plakalı otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu gerçekleşti.

Kazada sürücü Metin İşgören ile eşi M.İ., kızı A.Y.D., torunları İ.D. ve A.Z.D. yaralandı. Yaralılardan sürücü İşgören, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların durumunun ise stabilize olduğu öğrenildi.



Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye taşınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



Kazanın kesin nedeni ise jandarma tarafından yapılan incelemelerin ardından belli olacak.

