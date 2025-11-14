Manavgat'ta Kamyonet Motosiklete Çarptı: Sürücü 25 Metre Sürüklendi, Kask Hayatta Tutundu

Sorgun Mahallesi'nde kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana gelen kazada, seyir halindeki Mehmet B. yönetimindeki 07 ABD 395 plakalı kamyonet, D-400 Karayolu istikametinde ilerleyen 67 AFP 927 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu ve olay anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün yaklaşık 25 metre sürüklendiği görülürken haberin diğer bölümlerinde de 20-25 metre motosikletiyle birlikte sürüklendiği belirtildi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsünün Hüseyin A. olduğu kaydedildi. Olayda sürücünün başındaki kask sayesinde hayatta kaldığı ifade edildi.

İlk müdahaleyi kazanın gerçekleştiği sırada tesadüfen olay yerinden geçen bir doktor yaptı. Yaralı sürücüye 112 sağlık ekipleri müdahale etti ve ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü için sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi ve Hasan Açar'a 18.678 TL para cezası uygulandı.

Vatandaşlar, kavşak düzeninde trafik yoğunluğu olmamasına rağmen sık sık kazaların yaşandığını belirterek yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

