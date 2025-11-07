Manavgat'ta Motosiklet Devrildi: Sürücü ve Yolcu Yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir motosikletin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, çevredeki sürücü ve vatandaşların anında müdahalesi dikkat çekti.

Kaza ve müdahale

Kaza, Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevreyolu istikametinden seyir eden Mustafa D.A. idaresindeki 07 BIJ 344 plakalı motosiklet, 9501 Sokak kavşağını geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi ve sürüklendi.

Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa D.A. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Seher A. yaralandı. Yola savrulan yaralıların yardımına ilk olarak yoldan geçen diğer araç sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar yetişti.

Kamera kaydı ve ekiplerin müdahalesi

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ VE YOLCU YARALANDI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIRKEN, YARALILARIN YARDIMINA DİĞER SÜRÜCÜ VE VATANDAŞLAR YETİŞTİ.