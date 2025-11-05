Manavgat'ta Motosiklet-Otomobil Çarpıştı: Yolcu Yaralandı, 'Niye Gülüyorsun' Tartışması

Manavgat'ta motosikletle otomobilin çarpışması sonucu yolcu Gülnaz A. omuzundan yaralandı; kaza sonrası iki kadın arasında 'Niye gülüyorsun' tartışması yaşandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:25
Manavgat'ta motosiklet otomobile çarptı: Yolcu yaralandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, bir motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan Gülnaz A. omuzundan yaralandı.

Kaza ayrıntıları

Kaza, Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi Barış Manço Parkı yan tarafındaki 9509 Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; Güllük Caddesi istikametine seyir halindeki Çetin A.'nın kullandığı 07 APJ 969 plakalı otomobile, 9510 Sokak istikametinden gelen Alper T.'nin kullandığı 58 AGA 045 plakalı motosiklet yandan çarptı.

Motosikletin direksiyonu otomobilin kapısına sıkışarak birlikte yaklaşık 6-7 metre sürüklendi. Sıkışan direksiyonun darbesiyle ön koltuktaki yolcu Gülnaz A.'ın omzunda yaralanma meydana geldi.

Olay sonrası ve müdahale

Yaralıya 112 sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan otomobildeki kadın ile kaza yerinde bulunan başka bir kadın arasında, kazanın ardından 'Niye gülüyorsun' sözleriyle başlayan tartışma yaşandı.

Tartışma, trafik ekipleri ve vatandaşların araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden sonlandırıldı. Ayrıca araç sürücüleri arasında kazanın sorumluluğu konusunda çıkan ağız dalaşı da polis ekipleri tarafından sakinleştirilerek sonlandırıldı.

