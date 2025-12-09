DOLAR
Manavgat'ta Motosikletlerde Kask ve Eldiven Kullanımı Yüzde 90

Manavgat'ta yapılan denetimlerde kask ve eldiven kullanım oranı yüzde 90 olarak ölçüldü; 100'ün üzerinde durdurulan motosikletten 2 sürücüye 63 bin 716 TL ceza verildi.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 10:34
Denetimler yeni yönetmeliğe uyumu ortaya koydu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde, sürücülerin yeni düzenlemeye büyük oranda uyduğu görüldü. Denetimlerde kask ve eldiven kullanım oranı yüzde 90 olarak tespit edildi.

Uygulamanın yapıldığı noktalardan biri olan Antalya Caddesi eski kaymakamlık konağı önünde 100'ün üzerinde motosiklet durduruldu. İncelemelerde yalnızca iki sürücünün kask takmadığı, bu kişilerin sürücü belgesinin de bulunmadığı belirlendi. Denetimlerde ayrıca bir motosiklette plakanın takılı olmadığı görüldü.

Kural ihlali yapan 2 sürücüye toplam 63 bin 716 TL para cezası uygulandı. Sürücüler, kasksız ve belgesiz trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Hatırlatmada, 4 Kasım 2025 tarihli ve 33067 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle bisiklet, elektrikli bisiklet, motosiklet ve üç tekerlekli motosiklet sürücüleri ile yolcuların kask, koruyucu eldiven ve koruma gözlüğü takmasının zorunlu hale geldiği vurgulandı.

