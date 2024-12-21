Manavgat'ta Şiddetli Yağışta Mahsur Kalan 236 Kişi Güvenli Alana Tahliye Edildi

Manavgat'ta Yağışların Etkisi Hızla Hissedildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle mahsur kalan 236 kişi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin gayretli çalışmaları neticesinde güvenli alanlara tahliye edildi.

Aşırı Yağış Verileri ve Müdahale Süreci

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, bugün yaşanan aşırı yağışlar sonucunda Manavgat ilçesine 2 saat içerisinde 106,6 kilogram yağış düştü. Bu durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 420 ihbar yapılmasına neden oldu.

Ekiplerin olay yerine ulaşması ve tahliye işlemleri hızla başlatıldı. Mahsur kalan 236 vatandaş, AFAD ekiplerinin profesyonel müdahalesiyle sağlıklı bir şekilde güvenli alanlara taşındı. Yağışlardan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi.