Manavgat'ta Sorgun Çamlığı Tel Çitle Koruma Altına Alınıyor

Antalya Manavgat'taki Sorgun Çamlığı, endemik türleri ve 350 yıllık çamları korumak için 2026 Ocak'ta tel çitle çevrilecek.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:22
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:22
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Çamlığı, ekolojik değeri yüksek endemik bitki türleri, kuş ve hayvan çeşitliliği ile birlikte nesli tükenmekte olan çam türlerine ev sahipliği yapıyor.

Alan, 350 yıllık kızıl çam ve fıstık çamı gibi nadir bulunan ağaçları içeriyor ve bu nedenle Sorgun Çamlığı Orman İşletmesi tarafından koruma altına alınıyor.

Koruma Çalışmaları ve Başlama Tarihi

Ormanlık alanda, başta off road araçlarının verdiği tahribat ve muhtemel yangınlar olmak üzere çeşitli tehditlere karşı tel örgü çalışması başlatılacak. Çalışmaların 2026 Ocak ayında başlaması planlanıyor.

Uygulamanın ardından giriş çıkışlar kontrol altına alınacak; mevcut ağaçlar ve yeni dikilen fidanların korunması sağlanacak, ayrıca çöp atılmasının önüne geçilecek.

