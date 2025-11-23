Manavgat'ta Sulama Kanalına Uçan Araç: Ehliyete 2 Yıl El Konuldu, 26 bin 558 TL Ceza

Manavgat’ta İnönü Bulvarı’nda kontrolden çıkan Mercedes sulama kanalına uçtu; sürücü alkolmetreyi reddettiği için 2 yıl ehliyetine el konuldu ve 26 bin 558 TL ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 11:04
Manavgat'ta Sulama Kanalına Uçan Araç: Ehliyete 2 Yıl El Konuldu, 26 bin 558 TL Ceza

Manavgat'ta Sulama Kanalına Uçan Araç: Kurtarma Operasyonu ve Cezai İşlem

Kaza ve müdahale

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, İnönü Bulvarı üzerinde Ilıca istikametine seyir halinde bulunan Halil İ.B. idaresindeki 07 ACZ 912 plakalı Mercedes marka otomobil, D-400 Karayolu’nda kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekipleri, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu, 112 Sağlık ve Jandarma Trafik ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ve yasal süreç

İtfaiye ve jandarma ekipleri tarafından araç içinde mahsur kalan sürücü ve yanındaki arkadaşı çıkarıldı. Her iki kişi de olayda yaralanmadan kurtuldu.

Jandarma ve trafik ekiplerinin çabalarına rağmen sürücü alkolmetreyi üflemeyi kabul etmedi. Bunun üzerine sürücü Kumköy Jandarma Karakolu’na götürülürken, trafik ekiplerince alkolmetreyi reddetmesi nedeniyle 26 bin 558 TL idari para cezası uygulandı ve sürücü belgesine 2 yıl süreyle el konuldu. Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Olay yerindeki görüntüler

Kazada araçtaki yolcu, sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken olay yerindeki çekici, vinç ve diğer görevlilerinin işlerine müdahale ettiği ve ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

