Manavgat'ta trafik polisinden bisikletliye uyarı: Bisiklete ceza yazılmaz diye düşünmeyin

Manavgat'ta trafik polisi bisikletliye uyarı: "Bisiklete ceza yazılmaz diye düşünmeyin"

Denetimler sürüyor; kask, ehliyet ve eldiven kontrolleri yapıldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uygulama yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçede sürücü ve motosiklet denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, motosiklet denetimlerinde sürücü belgesi ve kask kontrolünün yanı sıra eldiven kullanımını da kontrol ediyor. Sürücü belgesi olmadan ve kask takmadan motosiklet kullananlara ceza-i işlem uygulanırken, eldiven takmayanlar ise bir kereliğine uyarılıyor.

Antalya Caddesinde eski Kaymakamlık Konağı önünde uygulama yapan trafik görevlisi, yan yana gelerek trafiği tehlikeye düşüren bir bisiklet sürücüsünü durdurdu ve nasihatte bulundu.

Polisin uyarısı şöyle: "Yolun sağından gidiyorsunuz, yan yana değil arka arkaya kullanıyorsunuz. Burası bisikletin önünü kaldırma, akrobasi hareketleri yapma yeri değil. Bu hareketleri trafiğe kapalı yerlerde yapabilirsiniz. Bisikletin önünü kaldırırken düşersiniz, Allah korusun arkadan araç gelir altına alır. Bisiklete ceza yazılmaz diye düşünmeyin, bisiklete de ceza yazılır. KTK’nın 66. Maddesine bakarsanız ceza yazılacağını görürsünüz. Bu defa ceza yazmıyorum. Şimdi dikkatli bir şekilde en sağ şeritten akrobasi hareketi yapmadan yolunuza devam edin" dedi.

Polisin uyarısı, kent merkezindeki denetimlerin sürücülerde güvenlik bilincini artırmayı amaçladığını gösteriyor. Yetkililer, trafik kurallarına uyulmasının hem sürücüler hem de yayalar için hayati önem taşıdığını vurguluyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE UYGULAMA YAPAN TRAFİK POLİSİ, DİĞER BİSİKLETLİYLE YAN YANA GELEN VE TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNE YOLUN EN SAĞINDAN GİTMESİ, AKROBASİ HAREKETLERİ YAPMAMASI KONUSUNDA NASİHATTE BULUNDU.