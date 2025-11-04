Manavgat'ta yaya geçidinde kadına bisiklet çarptı — sürücü kaçtı

İbrahim Sözen Caddesi'ndeki kaza sonrası yaralı kadın hastaneye sevk edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yaya geçidinden geçen bir kadına bisiklet çarptı; bisiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, İbrahim Sözen Caddesi üzerinde, Çağlayan Lisesi önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıya geçmekte olan Zehra A.'ya bir bisikletli çarptı. Kazada Zehra A. yaralanırken, bisiklet sürücüsü durmayarak yoluna devam etti.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acı içinde kıvranan yaralı kadına sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazıyla ilgili soruşturma ve olay yerindeki incelemeleri başlattı. Kaza ile ilgili görgü tanıkları ve bölgedeki güvenlik kameraları taranıyor.

