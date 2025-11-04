Manavgat’ta Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 8-9 Kasım 2025’te Başlıyor

Manavgat’ta 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenecek Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, kortej, konserler, workshoplar ve festival çarşısıyla yerel üreticiyi ön plana çıkaracak.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:00
Manavgat’ta Zeytin ve Zeytinyağı Festivali 8-9 Kasım 2025’te Başlıyor

Manavgat’ta Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Başlıyor

Manavgat Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival, Manavgat halkı ve ziyaretçilere iki gün boyunca zengin bir program sunacak.

Açılış ve program akışı

Festival, Cumartesi günü saat 10.00’da Cumhuriyet Meydanı’ndan kortej yürüyüşüyle başlayacak ve ardından saat 10.30’da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önündeki açılış töreniyle devam edecek. İki gün sürecek etkinlikler arasında konserler, halk oyunları gösterileri, workshoplar, geleneksel üretim canlandırmaları ve festival çarşısı yer alıyor.

Belediye yetkilisinin mesajı

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, festival öncesinde yaptığı açıklamada ilçenin tarımsal potansiyeline ve yerel üreticinin emeğine dikkat çekti. Çiçek, Zeytin ve zeytinyağı, bu toprakların kültürel hafızası, sağlığın ve bereketin simgesidir. Manavgat’ımızın verimli topraklarında yetişen zeytinlerin hak ettiği değeri görmesi için bu festivali geleneksel hale getirdik. ifadesini kullandı.

Çiçek, bölgede yaklaşık 50 bin dönüm arazi üzerinde 2 milyon zeytin ağacı bulunduğunu, bu ağaçlardan yılda ortalama 50 bin ton zeytin ve 10 bin ton zeytinyağı elde edildiğini belirterek festivalin bu potansiyeli hem yerel hem ulusal düzeyde tanıtmayı amaçladığını vurguladı.

Zeytin ve sağlık

Manavgat Belediye Başkan Vekili Av. Mehmet Çiçek, festival vesilesiyle zeytin ve zeytinyağının sağlık açısından önemine de değinerek Zeytin ve zeytinyağı, hem beden hem de zihin sağlığını destekleyen, yaşam kalitesini artıran doğal bir üründür. Zeytinin bu topraklardaki varlığı, sağlıklı yaşamın da sembolüdür ifadelerini kullandı.

Renkli etkinlikler ve deneyimler

Festivalin ilk günü kortej ve açılış töreninin ardından Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun gösterisi yer alacak. Katılımcılar daha sonra Saraçlı Mahallesi’ne geçerek zeytinin köy kültüründeki yerini gözlemleyecek. Saraçlı Etkinlik Alanı’nda köylü kadınların taş üzerinde geleneksel zeytin kırma ve zeytinyağı pişirimi, Manavgat Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun ikinci gösterisi ve Osman Derin konseri gerçekleştirilecek.

Festivalin ikinci günü olan 9 Kasım Pazar günü, Atatürk Kültür Merkezi önünde festival çarşısı tüm gün açık olacak. Zeytin ve zeytinyağı ürünlerinin yer alacağı çarşıda yerel üreticiler vatandaşlarla buluşacak. Aynı gün ayrıca Çiftçi Danışma ve Eğitim Merkezi’nin açılışı, Ayhan Rüzgar stand-up gösterisi, zeytinyağlı yemek workshopları ve çocuklara özel zeytin temalı atölyeler düzenlenecek.

Festival boyunca zeytinyağlı krem, sabun ve mum yapım atölyeleri, çocuklara yönelik boyama etkinlikleri, şişme oyun alanları ve yüz boyama etkinlikleriyle ziyaretçilere renkli deneyimler sunulacak.

Festival çarşısı ve ziyaret saatleri

8-9 Kasım tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak festival çarşısı, üreticiler, gastronomi meraklıları ve vatandaşları zeytinin bereketi etrafında buluşturacak.

