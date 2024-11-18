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Manavgat'taki Orman Yangınları Sonrası Doğa Yeniden Canlanıyor

Manavgat'ta 3 yıl önceki orman yangınlarından sonra yapılan ağaçlandırma çalışmaları doğayı sonbahar renklerine büründürdü.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 12:02
Manavgat'taki Orman Yangınları Sonrası Doğa Yeniden Canlanıyor

Manavgat'ta Yangın Sonrası Yeniden Doğal Güzellik

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 3 yıl önce çıkan büyük orman yangını sonrasında zarar gören alanlar, yeniden sonbahar renklerine büründü. 28 Temmuz 2021 itibarıyla başlayan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın felaketinin izleri, her geçen mevsim daha da siliniyor.

Doğayı Yeniden Canlandırma Çalışmaları

Yangının ardından, doğayı yeniden canlandırmak amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıldı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalar kapsamında 5 milyon 170 bin fidan dikilmiş ve 153 bin ton tohum toprakla buluşturulmuştur. Ayrıca, 30 bin hektar alanda doğal gençleştirme, 14 bin hektar alanda ise suni gençleştirme çalışmaları yapılmıştır.

Fidan Çeşitleriyle Zenginleştirme

Dikilen fidanlar arasında 255 bin harnup, 220 bin servi, 110 bin zakkum ve 65 bin farklı yapraklı ağaç türü bulunmaktadır. Bu noktada, Belenobası Mahallesi ve çevresindeki yangında küle dönen alanlarda, doğanın yeniden hayat bulması ile birlikte, güzel renklerin yeniden hakim olduğu gözlemlenmiştir.

Görüntüler Dron ile Kaydedildi

Yeşeren ve sonbahar renklerinin gözlemlendiği bu alanlar, dronla çekilen görüntülerle belgelendi. Manavgat'taki bu dönüşüm, doğanın gücünü ve insan elinin doğayı yeniden canlandırma çabasını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören ve ağaçlandırma...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören ve ağaçlandırma çalışmaları yapılan alanlarda yeniden sonbahar renkleri hakim oldu. Yeşeren ve sonbahar renklerinin göze çarptığı alanlar dronla görüntülendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören ve ağaçlandırma...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 yıl önce çıkan orman yangınında zarar gören ve ağaçlandırma çalışmaları yapılan alanlarda yeniden sonbahar renkleri hakim oldu. Yeşeren ve sonbahar renklerinin göze çarptığı alanlar dronla görüntülendi.

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