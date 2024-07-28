Manavgat Yangını Sonrası Umut Dolu Paylaşım

Manavgat Yangınının Ardından Bakan Kurum'dan Açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2021 yılında Antalya'nın Manavgat bölgesinde meydana gelen ve tarihe geçen orman yangınlarının ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yangının İzleri ve Yapılan Çabalar

Murat Kurum, sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Manavgat'ta yaşadığımız yangın, tarihimizin en büyük felaketlerinden biriydi. O günlerin getirdiği yaraları silmek için gösterdiğimiz çabaları asla unutamayız. Ancak şükürler olsun ki, o acı günler geride kaldı. Bugün vatandaşlarımızın yüzü gülüyor," ifadelerini kullandı.

Depremzede Ailelere Destek

Bakan, sözlerine devam ederek, "Şimdi, benzer bir anlayış ve kararlılık ile asrın felaketini yaşamış olan depremzede ailelerimizin yanındayız. Her bir ailemizin mutluluğu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Bu açıklamalar, hem Manavgat yangınının izlerinin silinmesi hem de depremzede ailelere yönelik destek çabalarının önemini vurguluyor.