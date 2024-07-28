Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Manavgat Yangını Sonrası Umut Dolu Paylaşım

Bakan Kurum, 2021 Manavgat yangını sonrası yapılan çalışmaları vurguladı ve daha aydınlık günlere yönelik umut sundu.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 11:03
Manavgat Yangını Sonrası Umut Dolu Paylaşım

Manavgat Yangınının Ardından Bakan Kurum'dan Açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2021 yılında Antalya'nın Manavgat bölgesinde meydana gelen ve tarihe geçen orman yangınlarının ardından yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yangının İzleri ve Yapılan Çabalar

Murat Kurum, sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Manavgat'ta yaşadığımız yangın, tarihimizin en büyük felaketlerinden biriydi. O günlerin getirdiği yaraları silmek için gösterdiğimiz çabaları asla unutamayız. Ancak şükürler olsun ki, o acı günler geride kaldı. Bugün vatandaşlarımızın yüzü gülüyor," ifadelerini kullandı.

Depremzede Ailelere Destek

Bakan, sözlerine devam ederek, "Şimdi, benzer bir anlayış ve kararlılık ile asrın felaketini yaşamış olan depremzede ailelerimizin yanındayız. Her bir ailemizin mutluluğu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz," dedi.

Bu açıklamalar, hem Manavgat yangınının izlerinin silinmesi hem de depremzede ailelere yönelik destek çabalarının önemini vurguluyor.

İLGİLİ HABERLER

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Market alışverişlerine 500 TL iade! 5 gün içinde başvuran alıyor

Erkeklerin saçı meğer bu yüzden dökülüyormuş! Saç katili besin açıklandı!

En çabuk boşanan burçlar açıklandı! Onların evlilikle pek arası yok!

Neşesiyle baş döndüren 5 burç! Enerjileri hiç bitmiyor

Sudan ucuza uçak bileti fırsatı! AJet dev kampanyayı başlattı!

Ziraat Bankası'ndan son fırsat! Herkese 12.000 TL kredi çıktı!

Çiçek severler akın edecek! ŞOK 28-29-30 Temmuz aktüel ürünleri açıklandı!

Duşakabindeki kireci lekeyi silip atıyor! Deterjanla değil sadece iki malzemeyle!

Faturasını ödeyemeyen başvuruyor! Devletten fatura yardımı müjdesi!

En cesaretsiz 4 burç açıklandı! Resmen korkaklıklarıyla nam salmışlar!

Halk ekmeğe okkalı zam! Yeni fiyat ekmek yemeyi bıraktırır!

Aylık 150 bin TL maaş veriliyor! İş arayan başvuruya koşacak!