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Manavgat Yangınında TOKİ'den 788 Konut Teslimi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2021'de yaşanan yangının ardından TOKİ, 788 konutu hak sahiplerine teslim etti.

Yayın Tarihi: 28.07.2024 12:40
Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 12:40
Manavgat Yangınında TOKİ'den 788 Konut Teslimi

Manavgat Yangınının Ardından TOKİ'den Konut Teslimleri

Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından biri olarak kayıtlara geçen 2021 Manavgat yangınının ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen 788 konut, sahiplerine teslim edildi.

Yangın ve Sonrası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen açıklamalara göre, 28 Temmuz 2021'de Manavgat'ta başlayan yangın, 10 gün boyunca 21 farklı noktada devam etti ve 4 ilçede toplam 44 mahallede büyük hasar bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda, bölgenin yeniden inşası için bakanlık bütün kaynaklarını seferber etti. 257 kişilik bir ekip ve mobil laboratuvarlarla hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

Yardım ve Yeniden İnşa Çalışmaları

İlk etapta vatandaşlara 50 bin lira kadar eşya ve kira yardımı yapılmış, güvenli yerler sağlanmış ve yöresel mimariye uygun yeni evler inşa edilmiştir. Altyapı çalışmaları İller Bankası tarafından gerçekleştirilmiş, içme suyu hatları ve elektrik direkleri yenilenmiştir. 550 evin anahtarları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından afetzedelere teslim edilmiştir.

Konutların Durumu

Bakan Murat Kurum, yürütülen projeler hakkında bilgi vererek, Manavgat, Akseki, Alanya ve Gündoğmuş ilçelerinde toplam 904 hak sahibinin belirlendiğini ifade etti. TOKİ, toplamda 911 konut, 5 köy konağı, 3 cami, 1 şadırvan ve 2 lojmanın inşasına başladı. 788 konut, 4 köy konağı, 1 şadırvan ve 1 cami tamamlanırken, Kalemler Mahallesi'ndeki bir engelli okulunun tadilatı da gerçekleştirildi. Kurum, kalan konutların en kısa zamanda salanacağına dair bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Destekleri

Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yangın sonrası süreçte sürekli bölgeyi takip ettiğini belirterek, "Yangının ilk gününden beri Manavgatlı kardeşlerimizin yanındaydık. Burada attığımız adımlar her zaman anbean takip edildi. En büyük kazancımız, vatandaşlarımızın mutluluğudur" diye konuştu. Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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