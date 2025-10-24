Manavgatlı Turizmci Aydoğan, Sigarayı Bırakan Personele Emekli Maaşıyla Ödül Veriyor

Antalyalı turizmci Hüseyin Aydoğan, otellerinde sigarayı bırakıp içmeyen personele her ay emekli maaşından biriken parayı kura ile ödül olarak dağıtıyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 13:39
Manavgatlı Turizmci Aydoğan, Sigarayı Bırakan Personele Emekli Maaşıyla Ödül Veriyor

Antalyalı turizmci Hüseyin Aydoğan, Manavgat’aki iki otelinde sigara içmeyen veya sigarayı bırakan personel arasında her ay kura çekilişi düzenleyerek, ödülü emekli maaşından biriktirdiği para ile veriyor.

Turizm sektöründe 40 yıllık deneyime sahip olan Aydoğan, yaklaşık 110 personel çalıştırdığı otellerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sigarayı bıraktırma mücadelesini çalışanlarına da taşıyor.

Uygulamanın işleyişi

Aydoğan, sigara kullanımını azaltma hedefiyle sigarayı bırakmış veya hiç başlamamış çalışanları her ay yapılan çekilişe dahil ediyor. Katılımın koşulu olarak sigarayı bırakma sözü verenler, bir sonraki ay düzenlenen çekilişlere katılabiliyor.

Aydoğan, çalışanların "%60 ila %70" oranında bu çekilişe katılmak için sigarayı bıraktığını veya hiç başlamadığını belirtiyor.

Sonuçlar ve etkiler

Aydoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sigarayı bıraktırma kampanyasını uluslararası alanda örnek bir davranış olarak nitelendiriyor. Sigaranın zararlarını göstermek amacıyla sigara içen personelini hastanelerde ameliyat geçirmiş hastaları ziyaret ettirerek farkındalık oluşturduğunu ve bunun olumlu sonuçlar verdiğini aktardı. Bu yöntemle 3 kişinin "Bir daha sigara içmeyeceğim." diyerek tamamen bıraktığını söyledi.

Sigarayı bırakan çalışanlardan Yağmur Kökçen, proje sayesinde bırakabildiğini anlattı: "Hiç bırakma girişiminde bulunmamıştım, ta ki o otelde işe başlayana kadar. Çok teşekkür ediyorum herkese. Bana bıraktırmak için çok çabaladılar."

Mutfak personeli Ali Ay ise, otele başladığı gün bu uygulama sayesinde sigarayı bıraktığını ve daha sağlıklı bir yaşama kavuştuğunu belirtti.

Antalyalı turizmci Hüseyin Aydoğan (önde), otellerinde sigara içmeyen veya sigarayı bırakan personeli arasında her ay kura çekilişi yaparak emekli maaşından biriktirdiği parayı ödül olarak dağıtıyor.

