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Manavgat'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

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Manavgat'ta Yangın Kontrol Altına Alındı
Manavgat'ta Hüseyin Deveci'ye ait tarladan çıkan yangın, yapılan müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Manavgat Karacalar Mahallesi Guzbeleni mevkiinde Hüseyin Deveci isimli vatandaşa ait tarladan başlayan ve anızla bir arada saman balyalarının yandığı yangına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar ve olay mahaline ulaşan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol ekiplerince ağaç dallarıyla yapıldı.

Yangının büyümesi üzerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 2 tanker, 3 ilk müdahale aracı ve Manavgat'ta konuşlanan 2 helikopter ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyeleri, Manavgat Belediyesi su tankerleri ve iş makineleri müdahalede bulundu.

Yangın, tarladaki anızdan ormanlık alana sıçrarken, yapılmış olan müdahale sonucunda kısa zamanda kontrol altına alındı, 2 dönüm orman alanının zararda olduğu bildirildi.

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