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Manchester Havalimanı'nda Polis Gözaltı Sırasında Şoke Eden Şiddet Görüntüleri Ortaya Çıktı

Manchester Havalimanı'nda bir erkeğin polis tarafından gözaltı sırasında ağır bir şekilde dövüldüğü anlar kaydedildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 17:17
Manchester Havalimanı'nda Polis Gözaltı Sırasında Şoke Eden Şiddet Görüntüleri Ortaya Çıktı

Şok Edici Olay Manchester Havalimanı'nda Gerçekleşti

İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda, bir erkeğin gözaltına alındığı esnada polis memurlarınca yumruklandığı ve tekmelendiği anların görüntüleri gündeme damgasını vurdu. Manchester Evening News'te yer alan habere göre, bir tatilci tarafından kaydedilen görüntülerde, havalimanındaki otobüs duraklarının yakınında, yere yatırılan bir adamın bir polis memuru tarafından karın bölgesine dört kez yumruk atıldığı ve iki kez tekmelendiği görüldü.

Görüntülerde Dikkat Çeken Detaylar

Olay anında, aynı polis memurunun hedef alınan kişiyi üç kez daha yumrukladığı dikkatlerden kaçmadı. Diğer polis memurlarının da olay sırasında şüpheliye vurduğu izlenimi verildi. Bu şok edici olayın, dün yerel saatle 13.00 (TSİ 16.00) civarında gerçekleştiği ifade edildi.

Polis Açıklama Yaptı

Greater Manchester Polisi (GMP), ilgili olayla alakalı bir açıklama yaparak, "Görüntülerde gösterilen güç kullanımına dair endişeleri anlıyoruz ve Profesyonel Standartlar Birimimiz tarafından tüm mevcut kayıtlar, memurların vücut kameraları ve CCTV görüntüleri inceleniyor." dedi. Bu cümlelerle polisin olayı ciddi bir şekilde inceleyeceği mesajını verdi.

Kamuoyundan Şikayet Olmadığı Belirtildi

Açıklamada belirtilen bir diğer önemli nokta ise, henüz olayla ilgili kamuoyundan veya şüpheliden herhangi bir şikayet olmadığıydı; ancak polisin yine de kapsamlı bir inceleme başlattığı vurgulandı.

Alkollü ve Düzensiz Davranış İddiası Üzerine Gözaltına Alındı

Manchester Evening News'in haberine göre, polis ekipleri, olayın meydana geldiği otobüs durağına, otobüse binmeyi reddeden ve düzensiz davranışlar sergileyen bir erkekle ilgili ihbar üzerine müdahale etti. Şüpheliye gözaltı sırasında direnmesi üzerine takviye ekiplerin çağrıldığı ifade edildi. Şüpheli, alkollü olduğu ve düzensiz davranışlar sergilediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Olay Tanığı: Norveç'ten Tatil İçin Gelmiş

Olayı kaydeden tanığın ise Norveç'ten tatil için İngiltere'ye geldiği ve Liverpool'dan Manchester'a giden otobüste otururken bu olayın şok edici tanığı olduğu belirtildi.

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