Manchester Havalimanı'nda Polis Şiddeti: Müslüman Gözaltına Alınan Kişiye Tekme Atan Polis Görevden Uzaklaştırıldı

Polis Şiddeti Olayı ve Görevden Uzaklaştırma

İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda meydana gelen bir olayda, gözaltına alınan bir kişiye tekme atan polis memuru görevden uzaklaştırıldı. Olayın detayları ise oldukça çarpıcı.

Olayın Detayları

Manchester Polis Teşkilatı'ndan Başkomiser Yardımcısı Wasim Chaudhry, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili olarak, gözaltına alınan kişinin yerde yatarken tekme yemesinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Chaudhry, "Bu durumun yarattığı endişeyi anlıyoruz" ifadeleriyle olayın ciddi bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Arbede ve Sonuçları

Olay, dün akşam Manchester Havalimanı otoparkında meydana geldi. Başkomiser yardımcısı, gözaltına alınmaya çalışılan kişilerin 3 polise saldırdığını ve bu saldırı sırasında bir kadın polisin de burnunun kırıldığını aktardı. Toplamda 4 kişi gözaltına alındı ve 3 polis memuru hastanede tedavi altına alındı.

Polis Memurunun Cezalandırılması

Tekme atan polis memuru, ferdi görevlerden uzaklaştırılmıştır ve olay Bağımsız Polis Davranışları Ofisi'ne bildirilmiştir. Chaudhry, gözaltı sırasında bu tür aşırı gücün kullanılmasının alışılmadık olduğunu vurguladı.

Toplumsal Tepkiler ve Müslüman Kimliği

Olay sonrasında sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, yerde yüzükoyun yatan kişinin başına ve yüzüne defalarca tekme atıldığı görülmüştü. Ayrıca, gözaltına alınan kişilerin Müslüman kimliği sebebiyle birçok sivil toplum kuruluşundan tepki yağmuru geldi. Gazeteci Alex Tiffin, olayın başlangıcında polis tarafından bir annenin itilmesinin etkili olduğunu söyledi.

Bu çarpıcı olay, İngiltere'deki polis şiddeti ile ilgili endişeleri bir kez daha gündeme getirdi ve ciddi tartışmalara yol açtı.