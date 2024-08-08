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Manchester Havalimanı'nda Polis Şiddetine İlişkin Soruşturmalar Devam Ediyor

Manchester Havalimanı'nda yaşanan polis şiddeti üzerine ikinci polis memuru hakkında soruşturma açıldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 21:41
Manchester Havalimanı'nda Polis Şiddetine İlişkin Soruşturmalar Devam Ediyor

Manchester Havalimanı'nda İki Müslüman Vatandaşa Uygulanan Polis Şiddeti

İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda, iki Müslüman yolcuya yönelik yapılan polis şiddeti olayı, yeni bir soruşturmayı doğurdu. Özellikle 23 Temmuz'da gerçekleşen olayda, bir polis memurunun bir Müslüman yolcunun kafasına ve yüzüne tekme attığı, diğerinin ise diz çökme durumundaki yolcuya karnına tekme ve ensesine dirsek vurarak saldırdığı görüntüler büyük tepkilere yol açtı.

Bağımsız Soruşturma Başlatıldı

İngiltere'deki Bağımsız Polis Davranışları Ofisi (IOPC), olaya ilişkin detayları içeren yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, kameralar ve halkın çektiği görüntülerin incelendiği belirtildi.

Ayrıca, polis şiddetine maruz kalan bir kadın ile iki erkeğin yanı sıra olaya tanık olan üç kişi üzerinde polis müdahalesinin de değerlendirileceği ifade edildi. Bu kişilerle ilgili biber gazı kullanıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Mağdurların İddiaları İncelenecek

Olay anında yaralandığını bildiren bir kadına ve bir çocuğa sunulan destek ile ilgili şikayetlerin de değerlendirileceği açıklandı. İki polis memurunun, görevlerini kötüye kullanma ve meslek standartlarını ihlal etme gerekçeleriyle soruşturuldukları kaydedildi.

IOPC'den Açıklama

IOPC Bölge Direktörü Catherine Bates, olayla ilgili açıklamasında, "Manchester Havalimanı'ndaki olay karmaşık bir durumu işaret ediyor ve polis ile vatandaşlar arasında yaşanan yaralanmalar endişe verici. Biz de durumu aydınlatmak için gereken tüm bilgileri bir araya getirmeye çabalıyoruz," dedi.

Manchester Polisi'nin de söz konusu olayla ilgili kendi iç soruşturmalarını yürüttüğü belirtildi. Sosyal medyadaki görüntülerde, yere yatan bir kişinin polise karşı şiddet içerikli eylemlerde bulunduğu öne sürüldü. Ancak bu olayın altında yatan nedenler ve polisin eylemleri üzerindeki tartışmalar sürüyor.

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