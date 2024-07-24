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Manchester Havalimanı'ndaki Polis Müdahalesi Tepki Çekti

İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda polisin bir yere yatırılmış kişiye müdahalesi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 19:59
Manchester Havalimanı'ndaki Polis Müdahalesi Tepki Çekti

Manchester'da Tartışmalı Polis Olayı

İngiltere'nin Manchester Havalimanı'nda yaşanan bir olay, kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. Sosyal medya üzerinden yayılan görüntülerde, bir polis memurunun yere serilmiş bir kişinin yüzüne ve kafasına tekme attığı görüldü. Olayın ardından yetkililer, polise saldıran bir grubun bulunduğunu ve bu kişinin de o grup içinde yer aldığını bildirdi.

Olayın Detayları

Görüntülerde, havalimanındaki bir kişiyi gözaltına almak isteyen polis memurlarının, 4 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. Bu sırada bir kadın polisin burnunun kırıldığı ve üç polisin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Ayrıca, olaya müdahale eden polislerin intihar silahlarının ele geçirilme riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi.

Yetkililerin Açıklamaları

Manchester Emniyeti, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Videodaki davranışa dair endişelerin farkındayız ve Mesleki Standartlar Müdürlüğü bu durumu inceliyor" ifadelerine yer verdi.

Sosyal Medyada Tepkiler

Olay sosyal medya platformlarında büyük yankı buldu. Şarkıcı Kareem Dennis (@Lowkey) sosyal medya üzerinden, "Polis, Manchester Havalimanı'nda iki Müslüman'a annelerinin önünde saldırıyor" şeklinde bir yorumda bulundu. Ayrıca gazeteci Alex Tiffin da, olayın detaylarını paylaşarak, söz konusu müdahalelerin mantığını sorguladı.

Akademik Yorumlar

Manchester Üniversitesi Rektörü Nazir Afzal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hiçbir şey, elleri yanda yüzükoyun yatmakta olan silahsız bir bireyin yüzüne tekme atılmasını haklı çıkaramaz" dedi. Olay, polisin davranışlarını sorgulaması gerektiğini vurguluyor.

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